Te Ataahua o nga Rangi: Star Party in the Hanle Dark Sky Reserve

No tata nei i whakaritea e te Institute of Astrophysics (IIA) te roopu whetu whaimana tuatahi mo nga tohunga arorangi runaruna i te Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) i Ladakh, Inia. Ko Hanle te kainga mo te IIA's Indian Astronomical Observatory, a na ona rangi pouri me te rangi maroke ka waiho hei waahi pai mo nga karu karu ngaio.

Tata ki te 30 nga kaitirotiro arorangi runaruna mai i nga taone maha o Inia i haere ki Hanle me a ratou telescopes me a ratou kamera ki te kite i te ataahua o te rangi kaore i pa, kaore i te parahanga marama. I hikaka nga kaiuru ki te hopu i nga whakaahua o nga mea rangi ngoikore he uaua ki te mataki i etahi atu waahi.

Ko te Hanle Dark Sky Reserve (HDSR), e karapoti ana i te rohe tata ki te 22 kiromita te radius huri noa i Hanle, i tohua e te UT Ladakh hei tirotiro me te whakahaere i te parahanga marama i te rohe. Ko te whainga o tenei ingoa ki te pupuri i nga rangi pouri parakore mo te rangahau arorangi.

I te kaha ki roto i a raatau kaupapa astrophotography takitahi, ka whakatuu nga kaiwhakauru i o raatau karu ki waho o te whare tirotiro. Kare nga po makariri i whakararu i a ratou, i a ratou e maia ana ki te iti o te mahana, ka mau ki roto i nga kakahu mahana, ki te titiro ma o ratou karu. He maha nga kapua hau me nga tupuni i kitea, me te taumata o nga korero e uaua ana ki te mohio mai i nga taone me nga taone kua pokea.

Ko Sudhash Natarajan mai i te Bangalore Astronomical Society i whakapuaki i tana wheako ki te mataki i nga tupuni korekore i te HDSR, na te tino pouri o Bortle-1 rangi. I whakanuia e ia nga wero e pa ana ki te teitei, te makariri o te rangi, te kore o te hauora, me te kawe i nga taputapu taumaha, engari i kii ko te whakapau kaha ka tino whai hua.

I whakawhiwhia e te roopu whetu he waahi ahurei mo nga kaitirotiro whetu runaruna ki te ruku ki nga mea whakamiharo o te ao, i roto i te taiao kaore i pa ki te pokanoa o nga puna marama hangai. Ko te angitu o tenei huihuinga he tohu pai mo nga huihuinga a muri ake nei ka taea e te hunga kaingākau ki te tirotiro tonu i nga mea whakamiharo o te rangi o te po.

