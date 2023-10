Indian Institute of Astrophysics ki te Whakatairanga i te 'Astro Tourism' me te 'Star Party' a-tau i Hanle Dark Sky Reserve

Kei te whakaaro te Institute of Astrophysics (IIA) Inia ki te whakatairanga i te 'Astro Tourism' ma te hanga i te 'Star Party' hei huihuinga a-tau i te Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) i Eastern Ladakh. I puta mai tenei whakaaro i muri i te whakahaere angitu o te 'Star Party' whaimana tuatahi mo nga tohunga arorangi runaruna i te HDSR.

Ko Hanle, te kainga o te Indian Astronomical Observatory o te IIA, he rongonui mo ona rangi pouri me te rangi maroke, he waahi pai mo te matakitaki whetu. Tata ki te 30 nga kaitirotiro arorangi runaruna i uru ki te huihuinga, i mau mai i a ratou karu me nga kamera ki te hopu i te ataahua o te rangi pokekore me te whakaahua i nga taonga o te rangi he uaua ki te hopu i etahi atu waahi.

E whai ana te Hanle Dark Sky Reserve ki te whakahaere i te parahanga marama o te rohe ki te pupuri i nga rangi pouri parakore mo te rangahau arorangi. Ko te tikanga ka kawea mai ano e tenei kaupapa te whanaketanga ohaoha-hapori ki nga kainga o te rohe, i te mea e whakatairangahia ana te Rahui hei waahi tuuruhi mo nga whakaahua whetu me te matakitaki whetu.

E whakaaro ana te Indian Institute of Astrophysics ki te whakatu i te HDSR Star Party hei huihuinga a-tau, hei kukume i nga kaikawe arorangi mai i nga wahi katoa o Inia me waho atu. I tautokohia te huihuinga e te Union Territory o Ladakh, nana i putea nga whakapaunga haerenga mai i Leh ki Hanle me te mahi hei kaiwhakahaere-tahi.

I tua atu, hei waahanga o a raatau mahi ki te whakatairanga i nga haerenga-astro, kua hokona e te IIA 24 nga telescope iti ka tohatoha ki nga taangata kua tohua i roto i te rahui. Kua whakangunguhia enei tangata o te kainga hei Kaikorero Astronomy Ambassadors, e arahi ana i nga manuhiri me te mahi hei takawaenga mohio mo te rangi po.

Ko te Hanle Dark Sky Reserve he whai waahi motuhake mo te hunga kainga ki te uru ki nga mahi tuuruhi putaiao me te whai hua mai i te piki haere o nga kaainga kaainga e manaaki ana i nga manuhiri astro. I runga i ona rangi pouri me te hikaka o te hapori o te rohe, ka whai waahi nui te kaupapa HDSR mo te rangahau arorangi me te whakatairanga tuuruhi ki te rohe.

Nga wehewehe:

Astro Tourism – Turipoi e aro ana ki te mataki me te kite i nga ahuatanga o te rangi, penei i te maataki whetu me te whakaahua astro.

Star Party – He huihuinga e huihui ai nga kaitoro whetu me etahi atu kaititiro whetu ki te mataki me te ako i nga taonga o te rangi.

Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) – He waahi kei te Rawhiti o Ladakh, Inia, e mohiotia ana mo ona rangi pouri rawa atu, ka whakatapua ki te tiaki i enei tikanga mo te rangahau arorangi.

Indian Institute of Astrophysics (IIA) – He whare rangahau i Bengaluru, India, i whakatapua ki te ako astrophysics me te whakahaere rangahau arorangi.

Rauemi:

