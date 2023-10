Ko nga Rangahau Hou e kii ana kua riro i a Venus te ahua o te pereti tectonics e rite ana ki te whenua, e whakatuwhera ana i te oranga o nehe.

Kua hurahia e te rangahau hou tetahi kitenga whakamiharo mo Venus—te aorangi tuarua mai i te ra, ka kiia ko te mahanga o te Ao. E ai ki tetahi roopu kaiputaiao mai i te Whare Wananga o Brown, kua riro pea i a Venus te ahua o te pereti tectonics i te whenua i nga piriona tau ki muri. Ko tenei kitenga ka wero i nga whakapae o mua mo te ahua kino o Venus me te whakaara ake i te tupono kua mau te ao werawera i te ora.

I tae nga kairangahau ki tenei whakatau na roto i te huinga o te kohinga raraunga hau me te whakatauira rorohiko. Ma te tirotiro i te hanganga hau o naianei me te pehanga mata o Venus, i kii te roopu ka taea noa enei ahuatanga mena kua pa ki te aorangi te pereti tectonics i mua. Kaore i rite ki nga ahuatanga matawhenua hihiko me te kanorau o te whenua i hangaia e te pereti tectonics, kei a Venus he taupoki rewa—he pereti pakari kotahi e whakaiti ana i te neke me te rerenga hau mai i roto.

Heoi, e whakapono ana nga kairangahau kaore a Venus i penei i nga wa katoa. Tata ki te 3.5 ki te 4.5 piriona tau ki muri, kua paheke pea a Venus ki te ahua o te whenua. Ka taea e tenei wa o te pereti tectonics te whakamarama i te nui o te hauota me te waro hauhauora kei roto i te hau o Venus i enei ra. E whakaatu ana hoki tera pea i kaha te aorangi ki te tautoko i te oranga moroiti i mua i te puta o nga huringa nui i wehe ai i tona ahua ki te Ao.

Ko tenei rangahau hou e wero ana i te tirohanga takirua o te whakatau i te kaha o te aorangi ki te tautoko i te oranga. Engari i te whakautu ngawari ae, kaore ranei, me whakaaro nga kaiputaiao inaianei ki nga ahuatanga o te hitori o te ao. He paanga ano tenei whakakitenga mo te rangahau i etahi atu tinana tiretiera, penei i a Europa, he marama o Hupita e whakaatu ana i te ahua o te whenua tectonics pereti. I tua atu, ka akiakihia te arotake ano i te noho a nga exoplanets e huri haere ana i nga whetu i tua atu i to tatou ra.

Ahakoa e whai kiko ana enei kitenga, he maha nga patai kare ano kia whakautua. Ko nga miihana a meake nei, penei i te Misiona DAVINCI a NASA mo te tau 2031, ka ruku hohonu ki nga mea ngaro a Venus me te whakapumau pea i te rangahau. E hikaka ana nga kaiputaiao ki te mohio he aha i rereke ai te pereti tectonics o Venus me te aha nga take i rere ke ai i nga ahuatanga o te whenua. Ma te wetewete i enei mea ngaro ka marama pea te aitua o to tatou aorangi me nga ahuatanga ka kaha ki te eke ki runga i te ahua o Venus.

FAQ:

P: He aha nga rangahau hou i kitea mo Venus?

A: E kii ana te rangahau ko Venus pea te ahua o te whenua tectonics pereti piriona tau ki muri, he whakawero i nga whakapae o mua mo te ahua kino o te ao me te whakanui i te oranga o mua.

Q: I pehea nga kairangahau i tae mai ki tenei whakatau?

A: I whakamahia e te roopu te kohinga raraunga hau me te whakatauira rorohiko ki te whakatau ko te hanganga hau o Venus o naianei me te pehanga o te mata he hua pea na te pereti tectonics o mua.

P: He pehea te rereke o te taupoki o Venus mai i nga tikanga hangahanga o Papatūānuku?

A: Kaore i rite ki te Ao, he hiko pereti tectonics te kawenga mo ona ahuatanga matawhenua kanorau, he taupoki tarewa a Venus—he pereti pakari kotahi e aukati ana i te neke me te rerenga hau mai i roto.

P: He aha nga paanga o tenei rangahau mo te rangahau i etahi atu tinana tiretiera?

A: Ko tenei rangahau e akiaki ana i nga kaiputaiao ki te whakaaro ki nga ahuatanga o te hitori o te ao i te wa e aromatawai ana i tona kaha ki te tautoko i te oranga. Ka whakaawe hoki i te rangahau o etahi atu tinana, penei i a Europa, te marama o Jupiter, me nga exoplanets huri noa i nga whetu i tua atu i to tatou ra.

P: He aha nga patai kaore ano kia whakautua?

A: Me rangahau ano kia mohio ai he aha i rereke ai te ahua o te pereti a Venus, e rere ke ana i nga ahuatanga o te whenua. Ko te take o tenei panonitanga me ona paanga ki te ao a meake nei me tirotiro ano.