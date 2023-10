Ko te Hubble Telescope a NASA e mau ana nga whakaahua whakamiharo o Cosmic Reef

Ko te Hubble Space Telescope a NASA kei te miharo tonu te hunga kaingākau ki te mokowhiti me te hopu i nga whakaahua whakahihiri o te ao. I roto i tana whakahou hou ki te kakau Instagram, ka tohatoha e NASA nga whakaahua hopu e rua i tangohia e te telescope Hubble. Ko enei whakaahua e whakaatu ana i te "akau mokowhiti" kei te 163,000 tau-marama mai i te Ao i te kahui whetu o Dorado.

Ko nga whakaahua e whakaatu ana i nga kapua e rua o te puehu o te rangi me te hau: te nebula whero nui NGC 2014 me te nebula puru iti NGC 2020. Kei roto i te Kapua Magelana Nui, he maramara peerangi o te Milky Way e kapi ana i nga whetu nunui, ka hangaia e enei nebulae. ki runga i tetahi wahanga o te rohe hanga whetu.

E ai ki a NASA, ko nga whetu e tata ana ki te pokapū o te ahua he tino nui ake i to tatou Ra, mai i te 10 ki te 20 nga wa tona rahi. Ko te kaha o te iraruke e tukuna ana e enei whetu ka whakamahana i nga haurehu matotoru huri noa, tae atu ki te hāora, ki te 20,000°F (11,000°C). Ko te nebula e kitea ana i te taha maui o raro o te ahua i hanga mai i tetahi whetu e 200,000 nga wa te marama ake i to tatou Ra, a, kua peia te hau i roto i te raupapa o nga pahūtanga.

Ko te ahua whakamiharo i tukuna e NASA e whakaatu ana i tetahi mowhiti kikorangi kanapa me tetahi ira kikorangi iti i waenganui. Nga ngaru o te pewa hau whero me te karaka mai i te taha maui ki runga ki te taha matau o runga o te ahua, me te pokapu kikorangi kikorangi ka puta mai i te moana whero. I tua atu, he maha nga ira ma kanapa kua marara puta noa i te ahua. I te taha matau o runga, ka kitea te hau kahurangi pouri e puta mai ana i te whanuitanga o te waahi.

I hopukina te ahua ma te whakamahi i te Hubble's Wide Field Camera 3 hei whakamaumaharatanga i te 30 tau o te karu i te waahi. Mai i tana whakarewatanga i te Paenga-whāwhā 24, 1990, kua hopukina e te Hubble Space Telescope neke atu i te 1.4 miriona nga tirohanga o te tata ki te 47,000 nga taonga o te rangi. I tapaina i muri i te kaitirotiro arorangi o Amerika a Edwin P. Hubble, nana i whakapumau te tipu haere o to tatou ao, kua oti i te telescope neke atu i te 175,000 neke atu i te 4.4 orbit huri noa i te whenua, e tata ana ki te XNUMX piriona maero te tawhiti.

Ko te tukunga o tenei ahua whakamiharo mai i te Hubble Telescope a NASA i kaha te aro o te hunga kaingākau ki te waahi. Ko nga kaiwhakamahi i whakaatu i to ratou miharo, i te miharo me te whakamihi, me tetahi tangata e kii ana i te hopu he "ahuaahua" me tetahi atu e tohu ana i nga tae whakamiharo. Ko te Hubble Telescope kua tino kitea he tirohanga whakamiharo ki nga mea whakamiharo o te ao.

