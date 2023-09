E Pouri ana a Frank Rubio ki te Mihana mo te roa o te tau i te wehe atu i te whanau, ahakoa he aha te rekoata.

Ko Frank Rubio, e pupuri ana i te taitara mo te waahi roa rawa atu i te waahi mo te waahi e tetahi kaitirotiro NASA, kua kii ka kore ia e whakaae ki te kaupapa mena i mohio ia ka roa ake i te tau kotahi, kaua ki nga marama e ono kua whakaritea. I whakina e Rubio tenei i roto i te uiuinga tata mai i te International Space Station (ISS).

I whakaroahia te kaupapa a Rubio i te wa i timata ai nga waka mokowhiti hei kawe i a ia ki te whenua ka pakaru te hauhautanga i te wa e piri ana ki te ISS. Ko te mutunga mai, neke atu i te kotahi tau i noho ia ki te orbit whenua iti, ka uru ki roto i nga ra 371, ka noho ko ia te kaititorangi tuatahi o Amerika, me tetahi o nga tangata e ono anake, kia kotahi tau ki te waahi.

Heoi, e kii ana a Rubio kare ia i whakaae ki te haina mo te misioni roa na te mea he kaupapa nui a te whanau kua ngaro ia. Ahakoa tenei, e whakaae ana ia ki nga patunga whaiaro a nga kairangirangi kia mau tonu ai te mahi a te teihana mokowhiti.

Ka hoki mai a Rubio ki te whenua i te 27 o Hepetema, ka titiro whakamua a Rubio ki te hui ano me tana whanau me te ngahau ki nga ahuareka ngawari o te ao i runga i te mata o te ao. Ka whakaaro ia ki te arotahi ki te noho tahi me ana hoa aroha me te maioha ki te rangimarie me te ata noho o te taiao.

