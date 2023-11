Ko nga Akoranga Hou e whakaatu ana i te hiranga o te whanau pai o te tinana

Ko tetahi rangahau tata nei kua whakamarama i te paanga kino o te korero ki nga tinana o nga tamariki, ahakoa he "ngako" he "kikokore" ranei. Ko te rangahau, i whakahaerehia e te roopu o nga kaimätai hinengaro, i kitea ko nga tamariki kei te 3 tau te pakeke e hono ana i nga ahuatanga kino ki te tinana ngako i te wa e pa ana ki nga korero kino a nga pakeke.

He mea nui kia whai whakaaro nga matua me nga kai-tiaki ki nga korero ka tukuna e ratou mo te ahua o te tinana ki nga tamariki. Ahakoa he korero noa, he kupu tohutohu whakaaro pai ranei, ko te korero mo te ahua tinana o te tamaiti ka whai paanga pumau ki runga i tona kiritau me tona ahua tinana i a ia e pakeke haere ana.

He tino whakaihiihi nga tamariki, a, ka kaha te awe o nga pakeke e noho tata ana ki a ratou. Ki te whakaputa korero kino a nga pakeke mo te tinana o te tamaiti, ka whakakaha ake i nga whakaaro kino o te hapori, ka puta te whakama me te kino ki a ia ano.

Engari kaua e aro ki te ahua, me aro nga matua ki te whakatairanga i te ahua pai o te tinana me te maia ki a ratau tamariki. Ko te whakatenatena i a ratou ki te uru ki nga mahi e pai ana ki a ratou, te whakanui i o raatau kaha me o raatau ahuatanga ahurei, me te whakatairanga i te whanaungatanga hauora ki te kai me te korikori tinana nga mahi matua hei hanga i te turanga pakari mo te pai o te tinana.

He mea nui kia maumahara he rereke nga tinana katoa, ka puta mai te ataahua ki nga ahua me nga rahi. Ma te awhi i te rereketanga me te whakaako i nga tamariki ki te aroha me te whakaae ki a ratau ano, ka taea e tatou te whakamana i a raatau ki te whakatere i te ao e tuku ana i nga tumanakohanga koretake ki te ahua.

FAQ:

P: He kino te korero mo te tinana o te tamaiti?

A: Ae, ko nga rangahau e whakaatu ana ko nga korero mo te tinana o te tamaiti, ahakoa ka kiia he "ngako" ranei "te kikokore," ka pa he kino mo tona kiritau me te ahua o te tinana.

P: Me pehea e taea ai e nga matua te whakatairanga i te ahua tinana pai ki a raatau tamariki?

A: Ka taea e nga matua te whakatairanga i te ahua pai o te tinana ma te whakanui i nga kaha me nga ahuatanga ahurei o ta raatau tamaiti, te akiaki i te whakauru ki nga mahi e pai ana ki a ratou, me te whakatipu hononga hauora ki te kai me te korikori tinana.

P: He aha te mea nui o te oranga tinana mo nga tamariki?

A: He mea nui te pai o te tinana mo nga tamariki na te mea ka ako ratou ki te aroha me te whakaae ki a ratou ano, ahakoa he aha nga paerewa ataahua o te hapori. Ka whakatairanga i te maia-whaiaro, te pakari, me te whanaungatanga hauora ki o ratau ake tinana.