Ko te Whakaoranga Angitu o OSIRIS-REx Tauira Whakahoki Kapene Ka kawea mai te Hiahia me te Maamaa

Ko te Dugway Proving Ground o te US Army's Dugway Proving Ground i ki tonu i te wawata me te mataku i te hekenga mai o te tauira kapene hoki o te misioni OSIRIS-REx mai i te waahi ki te papa koraha. I muri tata ki te rua tekau tau o te whakamahere, ka puta te mahi whakaora i tetahi o nga turanga hoia tino tawhiti i roto i nga waka topatopa e wha o te US, na NASA me te US Air Force, i haere ki te tiki i te kapene i mua i tana urunga ki te hau o te Ao.

Ko Dante Lauretta, te kaitirotiro matua mo te misioni, i korero te ranunga o nga kare-a-roto i pa ki a ia i a ia e eke ana i runga i te waka topatopa whakaora. I rongo ia i te taumaha o te kawenga me te kore mohio mena kua tuwhera nga parachute o te kapene i runga i te mahere. I te mutunga, ka tae mai te rongo ki a ia kua angitu te taunga, ka tangi nga roimata o te ngakau me te koa.

Ahakoa kaore i te tino mohio mo te whakatakotoranga o te rourou drogue, i tutuki pai te parachute matua. Ahakoa kaore i tino rite nga whakaahua mo te drogue chute, kua kore e whai take na te mahi parachute matua.

Ko te taunga angitu e tohu ana i te timatanga o te wahanga hou whakahihiri i roto i te rangahau pūtaiao. Ko nga tauira o te asteroid Bennu ka wehewehea ki roto i nga momo umanga putaiao me nga tari mokowhiti hei tātari. Ma te ako i te hanganga o Bennu, ka tumanako nga kaiputaiao ki te whai matauranga ki te hitori matū o to tatou punaha solar me te maarama ano i te takenga mai o te ora ki runga i te whenua.

I te mea i hangaia nga asteroids i te timatanga o te punaha solar, ka taea e te tātari i nga tauira he tohu mo te wai me nga poraka hanga o te ora, penei i te waikawa amino, i runga i te whenua. Ka tino rangahaua enei tauira i roto i nga tau kei te heke mai, e whakaatu ana i nga whakaaro nui mo to tatou noho tata.

Source: NASA me te US Army's Dugway Proving Ground, Utah