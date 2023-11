I tetahi waahi mamao e mohiotia ana mo ona hanganga toka whakamiharo, karekau he kaitango whakaahua o waho, a Marcin, i kitea he mea whakahihiri. I a ia e hopu ana i nga whenua whakahirahira ki te papamuri o te rangi kikorangi-puru, ka taka ia ki runga i tetahi toka motuhake, he rite ki te harore. Ko nga huinga kapua whero e whakapaipai ana i te waahi ka whakanuia e ia he pa whakahihiri, he pai ki a ia.

"I mua i taku haerenga, i tino rangahau au i te rohe, me te rapu i nga toka tino ataahua," ta Marcin. “Ahakoa kare au i tino mohio ki te waahi tika o tenei 'toka harore', i kitea e au i te hikoi awatea. Mīharo ana ahau ki tōna āhua ahurei me tōna kakano, ka hoki mai au i muri i te tōnga o te rā ki te hopu i tōna ātaahua i raro i te rangi pō.”

Ko te mea whakamiharo, ko te ahua o te kopere e whakaatu ana i te hanganga toka i te wa o te ra whakahihiri. Heoi, ko nga tae kanapa e whakamarama ana i te tirohanga, ehara i te hua o te makutu o te taiao; ko enei, he huinga o te parahanga marama me nga ahuatanga o te rangi e awehia ana e nga taone tata.

Ko tenei ahua whakamihi hei whakamaumaharatanga mo te taurite ngawari i waenga i te tangata me te ao taiao. E whakaatu ana hoki i te paanga pohehe ka pa ki te taiao, ahakoa nga waahi mamao rawa atu. I te mea kei te toro haere tonu nga taone nui me te pokanoa ki nga whenua kua wehe kee, ka kaha ake te wero ki te hopu i nga rangi o te po karekau i pa ki te rama.

Na roto i te tirohanga a Marcin, ka aro atu tatou ki te ataahua whakaraerae o te whenua kua pokea e te parahanga marama. He karanga ki te mahi, e akiaki ana i a tatou ki te whakatinana i nga tikanga toimau me te pupuri i te ataahua whakamataku o to tatou ao mo nga whakatipuranga kei te heke mai.