Kia ora te tumanako: Te Haerenga a te Whanau i roto i nga raruraru

Kua kitea e tetahi tokorua o Kitchener he huarahi motuhake ki te noho pai i mua i nga wero, ina koa ko ta raua tamahine a Raiya e rua tau te pakeke e whawhai ana i nga take hauora mai i te whanautanga. Whai muri i te roa o te noho ki roto i te Pediatric Intensive Care Unit (PICU) i Hamilton Health Sciences' McMaster Children's Hospital (MCH), katahi ano ka tukuna a Raiya, a kei te manaaki ia i te kainga me te awhina o tana whanau whakatapua.

Ko te haerenga a Raiya kua tohuhia e te manawanui me te whakatau. I whanau omaoma, 1lb 4oz noa te taumaha, ka pa ki a ia nga raru o te huhu i raru ai te manawa. Ko te haerenga tuatahi a Raiya ki te MCH i roto i te Neonatal Intensive Care Unit, a, ko te mate, ko tana huritau tuarua i pakaruhia e te mate. Heoi, i noho tonu te wairua o Raiya.

I a ia e noho ana i te PICU, i whakawhiwhia a Raiya ki te manaaki mai i nga momo tohunga hauora, tae atu ki nga nēhi, nga tohunga hauora, me nga tohunga mo te oranga tamariki. He mahi nui ta ratou katoa ki te tautoko i te whakaoranga o Raiya me te whakapumau i tona oranga. Ko Takuta Melissa J. Parker, he taote kaimahi i roto i te tiaki arohaehae tamariki, i arahi i te roopu tiaki hauora a Raiya, me te tino whakahaere i ana rongoa me te whakatakoto mahere mo te whakamutu i a ia mai i te hikoi.

Ko te manawanui te ahuatanga o te haerenga a Raiya. Ahakoa i a ia e whakapourihia ana, i whakaatu a Raiya i tana kaha ma te whai waahi ki nga momo mahi. Na te awhina o tana kaiwhakaora tinana, i hoki mai ano tona kaha me tona nekeneke i te takaro. I kitea te ahunga whakamua o Raiya i a ia e haere ana mai i te purei poi me te Play Dough ki te hikoi haere.

I te marama o Akuhata, i tukuna a Raiya ki te tracheostomy hei whakapai ake i tana manawa. I whai waahi tenei ki te hanga he tuwhera ki tona kaki hei whakauru i te ngongo tracheostomy, e noho tuwhera tonu ai tana ararere ka awhina i te manawa. I tino whakaorahia a Raiya i tenei wa, a, i whakangungua ona matua ki te tiaki ia ia i te kainga me te tracheostomy. E tika ana kia tika te tracheostomy mo nga tau e rua e whai ake nei.

I roto i tenei haerenga whakawero, kua noho te whanau o Raiya hei pou kaha. Kua taea e raua te whakataurite i nga kawenga o te manaaki i a Raiya me o raua oranga kainga me etahi atu tamariki tokorua. He mea tino nui te tautoko i whakawhiwhia mai e nga tohunga hauora me o raatau hoa aroha.

Ko te korero a Raiya he tohu mo te kaha o te tumanako me te kaha. Ahakoa nga raruraru kua pa ki a ia, kei te anga whakamua tonu ia, e arahina ana e te kaha tautoko a tona whanau me tana roopu tiaki hauora. Ko te haerenga a Raiya e whakamahara ana ma te aroha me te whakatau, ka taea nga mea katoa.

FAQ

1. He aha te tracheostomy?

Ko te tracheostomy he mahi pokanga e uru ana ki te hanga he tuwhera ki mua o te kaki me te whakauru i tetahi ngongo ki roto i te pukoro (trachea). Ka awhina tenei ki te pupuri i te huarahi rererangi me te awhina i te manawa.

2. He aha te Pediatric Intensive Care Unit (PICU)?

Ko te Pediatric Intensive Care Unit (PICU) he waahanga motuhake i roto i te hohipera e whakarato ana i te tiaki kaha me te maimoatanga motuhake mo nga tamariki mate kino. Kei te mahihia e te roopu o nga tohunga hauora kua tino whakangungua e mohio ana ki te tiaki i nga tamariki he uaua nga matea hauora.

3. Kia pehea te roa o Raiya i te hohipera?

Neke atu i te wha marama a Raiya i te hohipera, tae atu ki te noho ki te Neonatal Intensive Care Unit (NICU) me nga whakaurunga e rua ki te PICU.

4. I pehea te tautoko a te whanau o Raiya i te ra i tukuna ai ia?

I te ra i tukuna mai ai a Raiya mai i te hohipera, ka mau tona whanau i nga t-hate orite me te kianga, "99 nga raru i pa mai ki ahau, engari karekau he riu," hei whakamaumahara i te kaupapa me te noho pai.

Rauemi:

– Hamilton Health Sciences: www.hamiltonhealthsciences.ca