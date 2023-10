Te Rangahau Hou e tirotiro ana i te Paanga o nga Paanga ki runga Organics i runga i te Ceres

Ko tetahi o nga mea whakamiharo i kitea e te miihana Dawn a NASA ko te noho mai o nga kaiao matatini ki runga o Ceres, te taonga nui rawa atu o te whitiki asteroid. Ko te kitenga o nga ngota ngota aliphatic, he mekameka waro me te hauwai, me te noho mai o te hukapapa wai ki runga i Ceres, e tohu ana tera pea na tenei aorangi papaka i noho nga kai e tika ana mo te oranga.

Ko te patai mo te takenga mai o enei rauropi aliphatic i runga i te Ceres he kaupapa rangahau nui mai i to ratou kitenga i te tau 2017. Ko etahi rangahau e kii ana i tukuna ki Ceres ma te komete, ma te whai rawa-a-wao ranei, ko etahi e kii ana i hanga i runga i te te ao papaka i te whakarereketanga o ona rawa e te wai tote. Ahakoa te takenga mai, kua pangia nga kaiao i runga i te Ceres e te maha o nga paanga kua kino te mata.

Ko nga rangahau hou, ka whakaatuhia ki te hui GSA Connects 2023 a te Geological Society of America, e whai ana ki te whakawhānui ake i to maatau mohio ki te awe o nga paanga ki nga ngota ngota aliphatic ki Ceres. Ko nga paanga o enei kitenga he mea nui mo te whakatau i te takenga mai o enei rauropi me te aromatawai i te noho a te ao papaka.

Ko te kaiputaiao matua a Terik Daly, he kaiputaiao aorangi i te Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, e whakamarama ana ko te rangahau na te kitenga tuatahi o nga waro e tata ana ki tetahi kowhao nui ki runga i Ceres. E ai ki te rangahau he nui ake te horapa o te maaota i nga mea i whakaponohia i mua, me te ahua ka kaha ki te tu atu i nga paanga i raro i nga ahuatanga penei i te Ceres.

He mea nui te mohio ki nga paanga o nga paanga ki nga waro o Ceres mo te wetewete i nga mea ngaro o tenei aorangi papaka me te pehea i tautoko ai i te oranga. Ma te whakatewhatewha ake i te kaha o enei rauropi me o raatau tohatoha puta noa i Ceres, e tumanako ana nga kaiputaiao ki te whai matauranga hohonu ki te takenga me te noho o tenei tinana tiretiera whakahihiri.

