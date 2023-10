Te Hītori Unearthing: Nga Whakakitenga Hou mo te Whakawhanaunga Tangata-Neanderthal

Kua kitea e te rangahau hou kua uru te tangata me nga Neanderthal ki te whakawhanaungatanga i mua atu i nga whakaaro o mua, tata ki te 250,000 tau ki muri. Ko tenei kitenga e whakawero ana i te whakaaro kua roa e mau ana i te 75,000 tau ki muri noa iho i tupu te whakawhanaungatanga. Na roto i te tātari DNA, kua hurahia e nga kairangahau nga maaramatanga nui ki te hitori o enei taunekeneke tawhito.

Nga Whakakitenga Mai i nga Akoranga DNA

Kua whakaatuhia e nga rangahau o mua tata ki te ono paiheneti o nga ira i roto i nga Neanderthals ka taea te hoki mai ki te tangata. I tua atu, kua kitea e nga kaiputaiao ko etahi roopu o nga tangata i Awherika ki raro o Sahara kei a ratou nga tohu o te DNA Neanderthal. E tohu ana tenei i konatunatua nga tangata o mua ki nga Neanderthals ka hoki mai ki Awherika, ka waiho he tohu ira.

E kii ana a Michael Dannemann, he ahorangi tuarua e tohunga ana ki te kukuwhatanga me te taupori taupori, ko tenei rangahau hou e tino tika ana ki te tuhi korero i te DNA Neanderthal i roto i nga ira tangata hou. I tua atu, ka awhina i te maarama me pehea te awe o te whakakotahitanga o nga ira ki nga ahuatanga tinana o nga Neanderthal me nga tangata o mua. I tua atu, ka whakanui ake i to maatau mohiotanga mo o raatau tauira hekenga me o raatau taunekeneke i mua.

Te aroaro o te DNA Neanderthal i Awherika ki raro-Saharan

He rangahau i whakaputaina tata nei i roto i te retaata Cell kua kitea te noho mai o te DNA Neanderthal i roto i nga tangata takitahi o nga uri o Awherika ki raro i Sahara. Ahakoa kei te noho ngaro tonu te takenga mai o tenei DNA, i aro nui te rangahau ki nga taupori whai hononga tupuna ki Niger-Congo.

Hei whakamarama i te ahua o te DNA Neanderthal i roto i nga taupori tangata o enei ra, ka whakatauritea e nga kairangahau nga taonga ira mai i te Neanderthal tawhito e mohiotia ana ko "Altai Neanderthal" ki nga ira o te 180 tangata mai i te tekau ma rua nga taupori o Awherika ki raro i Sahara.

Na roto i te tātaritanga tauanga, i kitea e nga kaiputaiao nga momo momo ira i waenga i te tangata me nga Neanderthal me te tirotiro i pehea te tuku iho o enei momo ira. I kitea e te rangahau he DNA Neanderthal katoa nga momo ira o Awherika ki raro-Sahara i tirohia, me etahi taupori e whakaatu ana ki te 1.5 paiheneti o nga taonga ira Neanderthal. Ko tenei tirohanga nui mo te whakawhanaungatanga e whakaatu ana i tuku iho enei momo ira tangata mai i nga tangata i uru ki nga Neanderthals ka hoki mai ki Awherika.

Nga Akoranga Hou e whakaatu ana i te aroaro o te DNA Neanderthal

Ko te mea whakamiharo, i kitea e nga kairangahau ko te nuinga o te DNA Neanderthal i roto i nga momo ira tangata i noho ki nga rohe kaore e whakawaehere i te whakahiato pūmua. Engari, ko enei rohe ano i roto i te DNA tangata kaore he ira Neanderthal. E tohu ana tenei kaore nga Neanderthals i pai ki nga ira tangata i te wa o to raatau whanaketanga. Engari, he rereke te tipu o nga momo e rua, ka urutau ki o raatau momo ira hei whakatutuki i nga kaupapa rereke.

Ko Fernando Villanea, he tohunga ira taupori mai i te Whare Wananga o Colorado Boulder, e whakanui ana i te hiranga o tenei kitenga. E ai ki a ia, e kii ana kaore he huinga ira i runga ake, he iti ake ranei i tetahi atu; i tipu noa ki te whakatutuki i nga mahi rereke i roto i ia momo momo momo.

Ētahi atu tirohanga ki te Kunenga o te Tangata

Ko enei kitenga whakamiharo ka whai waahi nga kaiputaiao ki te whai matauranga atu ki nga riipeneta o te kukuwhatanga tangata. Ko Sarah Tishkoff, te kaituhi matua o te rangahau me te ahorangi ira me te koiora i te Whare Wananga o Pennsylvania, e whakaaro ana kia hohonu ake te tirotiro i te ahua o te ira o te taupori i noho i te 250,000 tau ki muri, me te whakataurite ki nga ira o te tangata hou. Ka taea e tenei tātaritanga whakatairite te whakaatu korero nui mo te hitori me te urutaunga o a tatou momo.

