Te Wetewete i nga mea ngaro o nga tauira moe o te tau

Kupu Whakataki

Ka puta nga huringa o te ao, ka pa ki nga momo oranga o te whenua. Mai i te whakahekenga o nga rau e nga rakau tipu ki te moe moe i roto i nga kararehe, kaore e taea te whakakore i nga paanga o nga huringa kaupeka. He mea whakamiharo, i kitea e te rangahau 2023 e whakaatu ana te tangata i nga tauira o te kaupeka o te tau i roto i o raatau huringa moe, e whakamarama ana i o tatou ake manawataki o roto.

Tikanga rangahau

I whakahaerehia te rangahau e te roopu o nga kaiputaiao mai i te Clinic for Sleep & Chronomedicine i St. Hedwig Hospital i Berlin. Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te retaata Frontiers in Neuroscience, i uru atu ki nga kaitoro 188 e toru nga po i roto i te waahi taiwhanga. Ko enei kaiuru, tae atu ki nga wahine 98 me nga tane 90, i ata tirotirohia i roto i o raatau huringa moe.

Polysomnography: Te Maramatanga ki nga Waahanga Moe

Hei rangahau i o raatau momo moe, ka whakahaerehia e nga kaiputaiao he tātaritanga matawhānui e kiia nei ko te polysomnography. Ko tenei tukanga ko te tuhi i nga ngaru roro, nga taumata o te hāora o te toto, te tere o te ngakau, te manawa, nga nekehanga kanohi, me te korikori waewae. Na tenei, ka wehewehea nga huringa moe ki roto i nga waahanga tere kanohi (REM) me nga wahanga kanohi kore tere (NREM), ka wehewehea enei ki nga wahanga e toru.

Nga Whakaaturanga Matua: Nga Whakaaro mo te Moe-a-Tama

Ko nga kitenga o te rangahau e whakaatu ana i nga tirohanga whakamiharo ki nga rereketanga o te moe mo te tau. I te takurua, he 60 meneti pea te roa o te moe o nga marau, ahakoa he whakama noa mo te hiranga tatauranga. Ko te mea nui, tata ki te 25 meneti te iti ake o nga kaiuru ki te uru ki te moe REM i te ngahuru ka whakaritea ki te puna. Ko te ahua o te moe hotoke he 30 meneti te nui ake o te moe REM i te wa o te puna. I tua atu, ko te ahua hohonu o te moe NREM i pa te heke nui i nga marama ngahuru.

Nga Whainga me nga Tohutohu

Ahakoa he iti noa te roopu ako me te hunga e raru ana ki te moe, ka whakawerohia e enei kitenga te whakaaro nui. Ahakoa te noho taone hou me te rama horihori, e whakaatu ana te moe a te tangata i te wa marama. Ko te rangahau e whakaatu ana i te hiahia mo etahi atu rangahau i roto i nga roopu nui o nga tangata hauora hei whakamana i nga hua.

Ko Dr. Dieter Kunz, te kaituhi o te rangahau, e kii ana kaore ano te tangata kia tino kaha ki te wikitoria i o raatau waa. Ko nga whakarereketanga ki nga tikanga moe, tae atu ki te wa mo te moe me te roanga, ka tika pea kia rite ki te piki haere o te moe i te takurua. Ka nui ake pea nga paanga o tenei maaramatanga mo te kura me nga raarangi mahi, e tohu ana me whai whakaaro nga whakaritenga mo te moe mo te tau.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha te polysomnography?

Ko te Polysomnography he taputapu tātaritanga matawhānui e whakamahia ana ki te ako i nga tauira moe. Kei roto ko te rekoata me te wetewete i te wa kotahi o nga momo tawhā ahupūngao, tae atu ki nga ngaru roro, te reiti o te ngakau, nga nekehanga kanohi, me te korikori waewae.

P: He aha ta te rangahau i kitea mo nga tauira moe kaupeka?

I kitea e te rangahau e whakaatu ana te tangata i nga rereketanga o te tau mo te roanga o te moe me te hanganga. He roa ake te moe o nga kaiuru i te takurua, he iti ake te wa ki te uru atu ki te moe REM i te ngahuru, me te nui ake o te moe REM i te takurua ka whakaritea ki te puna. I tua atu, i tino heke te ahua hohonu o te moe NREM i nga marama ngahuru.

P: Me pehea te whakamahi i nga kitenga o te rangahau?

Ko nga kitenga e whakaatu ana i te hiranga o te whakaaro ki te piki haere o te moe i te takurua. Ko nga whakarereketanga ki nga tikanga moe, penei i te moe wawe, ka whai hua pea. Ka whakaara ake ano te rangahau i nga paatai ​​​​mo te whakarite i nga waarangi kura me nga mahi ki nga tauira moe o te tau. Engari, me rangahau ano me nga roopu nui ake o nga tangata hauora hei whakamana i enei kitenga.