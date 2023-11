Te Whakakitenga Hou: He Huringa Moe a te Tangata

He rangahau tata nei i whakahaeretia i te Clinic for Sleep & Chronomedicine i Berlin kua kitea he rerekee nga huringa o te waa o te tangata ki o raatau momo moe. Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te retaata Frontiers in Neuroscience, i uru atu ki nga kaihautu 188 i noho e toru nga po i roto i te waahi taiwhanga i tino aroturukihia to ratou moe.

I kitea e te rangahau i nga marama o te takurua, ka roa ake te moe o nga kaupapa ki te 60 meneti. I tua atu, tata ki te 25 meneti te iti ake o te wa ki te uru atu ki te moe tere kanohi (REM) i te ngahuru ka whakaritea ki te puna. I te toharite, 30 meneti te nui ake o te moe REM i te takurua i te wa o te puna. Ko te mea whakamere, he nui te hekenga o te moe ngaru puhoi, te ahua hohonu o te moe kore-tere (NREM), i nga marama ngahuru.

Ko nga kitenga ka whakawero i te whakapono tikanga kua whakakorehia e te tangata te awe o te ra ki o raatau whanonga. Ahakoa e noho ana i roto i te taiao taone nui e marama ana, i whakaatu tonu nga kaiuru i te wa o te tau i roto i o raatau momo moe.

Ahakoa he iti noa te roopu ako me te hunga e mau ana i te ohoroa, i te pouri ranei, he nui pea te rereketanga o te roanga o te moe i waenga i te raumati me te takurua. Ko etahi atu rangahau e pa ana ki te tauira nui ake me te hauora ake hei whakamana i nga kitenga.

FAQ

P: He aha nga tino kitenga o te rangahau?

A: I kitea e te rangahau i nga marama o te takurua, he roa ake te moe o nga kaiuru me te nui ake o te moe REM i whakaritea ki te puna. He nui ano te hekenga o te moe ngaru puhoi i nga marama ngahuru.

P: I noho nga kaiuru ako ki nga taone nui e marama ana?

A: Ae, ko nga kaiuru ako he tangata noho taone nui i roto i te taone nui o te ao hou kei reira te rama hangai.

Q: E tika ana enei kitenga ki nga tangata katoa?

A: Ko te rangahau i uru ki nga tangata e pa ana ki te ohoroa, ki te pouri ranei, na reira me rangahau ano hei whakatau mena he rite enei tauira moe puta noa i te taupori whanui.

P: He aha nga paanga o enei kitenga?

A: Ko nga kitenga e kii ana he ahuatanga o te taima o te tangata, me whakatika nga tikanga moe kia pai ai te nui o te moe i te takurua.

P: He aha nga taunakitanga i puta i runga i te rangahau?

A: E kii ana nga kairangahau ko te moe wawe i te takurua ka pai ake te kounga o te moe me te roanga.

Rauemi: