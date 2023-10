Nga Whakahoutanga Hou i roto i te Hanga Ahu Mata

He ahunga whakamua hou i roto i te hanga-a-kanohi mo nga kanohi kua panuitia i Stark County, Ohio, e te Roia Tianara Dave Yost. Ko te whainga o tenei hangarau ki te whakawhiwhi i te ture me te iwi whanui ki nga whakaahua rereke o nga tangata kore mohio kia nui ake ai te whakaputa arataki me te whakaoti i nga keehi makariri.

I nga wa o mua, ka whakairohia e nga tohunga toi matapae pera i a Sam Molnar o Ohio's Bureau of Criminal Investigation (BCI) nga mahunga me nga kanohi o te mea kaore i mohiotia ma te whakamahi i te paru ki runga ake o nga kape 3D o o ratou angaanga. Heoi, he wa roa tenei mahi, i te mea me peia te angaanga ki te whare hauora mo te tirotiro CT katahi ka ta 3D te konae.

Inaianei, na te mahi tahi i waenga i te BCI me Te Whare Wananga o Ohio State kua puta he kaupapa rorohiko na te kairangahau whakairoiro a Jeremy Patterson me te kaiwhakaahua 3D a Dean Hensley. Ka whakamahia e tenei papatono te whakaahuatanga o te whakaahua hei hanga i te whakaahua 3D tauine o nga mea, tae atu ki nga angaanga tangata. Engari i te whakawhirinaki ki nga taputapu motuhake utu nui, ka hiahiatia e tenei papatono he raupapa whakaahua iPhone ka tangohia mai i nga kokonga rereke.

Na tenei hangarau, ka taea e Molnar te tango whakaahua o te angaanga i runga i tana waea pukoro ka tukuna atu ki a Patterson me Hensley. Ka tere te hanga i te tauira 3D me te iti rawa o nga raraunga mai i te karapa CT tuku iho, ka tere ake te mahi ta.

Ko enei ahunga whakamua kua whai paanga nui ki te whakaoti i nga keehi makariri. Ma te whakaiti i te waa ki te tiki kape 3D o te angaanga, ka tere ake te haere whakamua. I roto i te mahi tahi me te hangarau hākoritanga, kua noho hei taputapu kaha mo te whakakaha i te ture te hanga-a-kanohi, he huarahi hou ki a ratou ki te tautuhi me te hoatu kanohi ki te hunga e kore e mohiotia.

