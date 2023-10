Atlas Pūtau Roro Tangata: Hurihuri i to tatou Maramatanga mo nga mate Neuropsychiatric

Ko te Human Brain Cell Atlas he kaupapa puiao whakahirahira e kaha ana ki te huri i to maatau mohio ki nga mate neuropsychiatric. Ko nga mate neuropsychiatric he maha nga momo ahuatanga e pa ana ki te roro ka pa ki nga mate hinengaro penei i te schizophrenia, bipolar disorder, me te pouri.

Ko te whainga o tenei kaupapa pakaru whenua ki te hanga mapi matawhānui o nga momo pūtau katoa i roto i te roro tangata me te mohio ki o raatau mahi ahurei. Ma te whakariterite i nga taupori kanorau me o raatau taunekeneke, e tumanako ana nga kairangahau ki te hura i nga tikanga o raro o enei mate.

Ka whakamahia e te kaupapa nga hangarau matatau penei i te raupapa RNA-a-tautahi, e taea ai e nga kaiputaiao te tātari i nga tauira whakaaturanga ira o nga pūtau takitahi. Ko tenei tikanga kaha e whakarato ana i te taumata o mua o te whakataunga, e taea ai e nga kairangahau te tautuhi i nga momo pūtau motuhake me te tirotiro i o raatau tuhinga mole.

Ko nga matauranga i riro mai i te Human Brain Cell Atlas ka taea te whai paanga nui mo te taatai ​​me te maimoatanga o nga mate neuropsychiatric. Ko te mohio ki nga huringa pūkoro tika e pa ana ki enei ahuatanga ka arahi pea ki te whakawhanaketanga o nga rongoa kua whaaia me nga huarahi rongoa whaiaro.

I tua atu, ka whai waahi tenei kaupapa ki te whakamarama i nga kaupapa matua o te whanaketanga roro me te mahi. Ma te hanga i tetahi mapi taipitopito o nga momo pūtau roro katoa me o raatau hononga, ka hohonu ake te maarama o nga kaiputaiao ki te mahi a te roro me te pehea e pangia ai e nga momo mate me nga ahuatanga.

Ahakoa kei te mahi tonu te Atlas Pūtau Roro Tangata, he tohu nui te anga whakamua i roto i ta maatau whainga ki te maarama me te rapu rongoa mo nga mate neuropsychiatric. Ko tenei mahi whakahirahira he kaha ki te whakarereke i to maatau mohiotanga ki te roro me te whakarereke i te mara o te neuroscience.

