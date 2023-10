Asteroid 12P/Pons-Brooks Ka kitea e te kanohi tahanga i te tau 2024

Ko te Comet 12P/Pons-Brooks, e mohiotia ana mo tana mahi tangi puia, ka tata ki te whenua i te Paenga-whāwhā 21, 2024. He tata ki te 18.6 maero (30 kiromita) te whanui, ka kitea pea e te kanohi tahanga i te waa. tenei tutaki tata.

Ko te Cryovolcanism, e mohiotia ana ko te puia matao, he tukanga matawhenua ka puta nga taonga hukapapa, penei i te wai, te haukini, te mewaro ranei, mai i roto o te tinana tiretiera hei utu mo te toka whakarewa. Ka kitea enei puia i roto i nga tinana hukapapa penei i nga kometa me etahi marama i te punaha solar o waho.

Ko te Comet 12P/Pons-Brooks i kitea tuatahitia e Jean Louis Pons te tohunga arorangi i te tau 1812, a i muri mai ka kitea ano e William Robert Brooks i te tau 1883. E whai ana i te omio porohita huri noa i te Ra, me te wa toharite o te 70.5 tau.

I tana whakatatanga tata ki te whenua i te tau 2024, tera pea ka kitea te 12P/Pons-Brooks ki te kanohi tahanga. Ko te tikanga, ki te kore he karu, he karu ranei, ka taea e nga kaititiro whetu te kite i te kometa i te rangi o te po. Heoi ano, i etahi wa karekau pea te kitea o nga kometa, na te mea ka whakawhirinaki ki nga ahuatanga penei i te kanapa me te tata o te kometa ki te whenua.

Ko nga komete he ranunga o nga mea karekau, penei i te hukapapa wai, te puehu, te warowaiha, me te mewaro. Ka tata te komete ki te Ra, ka whakapoa te wera i enei rawa karekau, ka puta mai he koma whiti, he kōhauhau ranei huri noa i te karihi. Ko tenei koma kanapa me te hiku o te kometa te mea e kitea ai nga kometa mai i te whenua.

He mea nui mo te hunga kaingākau ki te arorangi kia noho tonu ki nga korero hou me nga matapae e pa ana ki te kitenga o te kometa 12P/Pons-Brooks i te tau 2024. Na te pai o te rangi me te rangi marama o te po, ka whai waahi ki te kite i tenei kometa puia me te hunga tahanga. kanohi.

Puna: Cryovolcanic comet 12P/Pons-Brooks; Cryovolcanism; Kometa