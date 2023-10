Te Tirotiro i nga Mua o te Putaiao: Nga Whakahou Hou a NASA

I roto i te purongo mana a NASA i tukuna tata nei, ka whakamarama te tari mo ana mahi putaiao me ana misioni torotoro haere tonu. Mai i te 30 o Hepetema, 2023, kua arotahi nga mahi a NASA ki te turaki i nga rohe o te matauranga me te mohio o te tangata.

E whakaatu ana te purongo i etahi waahanga nui o te rangahau putaiao, tae atu ki te astrophysics, aorangi aorangi, heliophysics, me te ao pūtaiao. Ka whai wāhi nui ia o enei mara ki te whakawhānui ake i to tatou mohiotanga ki te ao me to tatou waahi ki roto.

Ko te whainga o te rangahau Astrophysics ki te wetewete i nga mea ngaro o te ao ma te ako i nga taonga me nga ahuatanga o te rangi. Kei te kaha haere tonu a NASA ki tenei mara, me nga miihana penei i te James Webb Space Telescope ka whakarewahia i roto i nga wa e heke mai nei. Ka oati tenei telescope hou ki te hopu i nga whakaahua me nga raraunga kaore ano i kitea i mua ake nei, e whakarato ana i nga tirohanga tino nui ki te hanganga me te whanaketanga o nga tupuni.

Ko te putaiao aorangi tetahi atu kaupapa mo te NASA i nga tau tata nei. Na roto i te torotoro haere i nga momo tiretiera, penei i a Mars me Saturn's Moon Titan, e tumanako ana nga kaiputaiao ki te whai matauranga ki te takenga mai o te ora me te kaha o te noho ki tua atu o te Ao. Ko te NASA's Perseverance rover me te kaupapa Dragonfly e haere ake nei e whakaatu ana i te kaha o te umanga ki te whakatuwhera i nga mea ngaro o o tatou aorangi tata.

Heliophysics, te rangahau o te Ra me ona paanga ki te punaha solar, tetahi atu waahanga rangahau mo te NASA. Ko te kaupapa Solar Orbiter a te umanga he mea nui ki te hopu i nga whakaahua o mua o te mata o te Ra me te ako i tana papa autō. Ko enei kitenga ka awhina i nga kaiputaiao kia pai ake te maarama ki te rangi mokowhiti me tona paanga pea ki te whenua.

Ka mutu, he mea nui nga kaupapa putaiao o te Ao ki te aro turuki me te maarama ki nga huringa o te rangi o to tatou ao. Ko nga misioni a NASA e arotahi ana ki te whenua ka kohia nga raraunga nui mo nga momo ahuatanga o te taiao, penei i nga taumata o te waro hauhauora me nga taumata o te moana. Ka awhina enei korero ki te whakamohio ki nga kaihanga kaupapa here me nga kaiputaiao ki te whakatau whakatau mo te whakaiti i te huringa huarere me nga rautaki urutau.

Hei whakamutunga, ko te ripoata mana a NASA he tirohanga whanui mo nga mahi putaiao a te tari. Na roto i ta raatau tirotirohanga o te astrophysics, te aorangi aorangi, te heliophysics, me te putaiao whenua, ka haere tonu a NASA ki te turaki i nga rohe o to tatou matauranga me te wetewete i nga mea ngaro o te ao.

Rauemi:

NASA - Pūrongo Tūnga, Mahuru 30, 2023.