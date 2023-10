Kua hurahia e te Hubble Space Telescope tetahi ahua hou o te tupuni torino IC 5332. Kei te tata ki te 30 miriona tau-marama te tawhiti i roto i te kahui whetu Sculptor, ko te tirohanga kanohi o te tupuni he mea tino ataahua. Ko te ahua e whakaatu ana i tona hanganga nui, porowhita, me nga ringa torino kua werohia ki te whakapaipai ki nga tautau o te hanga whetu kanapa.

Ki te kii he "kanohi-kanohi" te tupuni, ko te tikanga he porowhita, he kopae te ahua ina tirohia mai i te whenua. Ma tenei tirohanga e whakaatu mai he tirohanga maamaa ki te mataki i nga ahuatanga uaua o te tupuni. Engari, ko te tirohanga "mata-i runga" ka whakaatu i te ahua kapia, te ahua porotītaha, ka iti ake te kitea o nga ringaringa o te tupuni.

Ko te IC 5332 ka whakarōpūtia hei tupuni momo SABc, e tohu ana kaore he hanganga pae tino rongonui i waenganui, kaore hoki ona ringa torino i tino werohia. Tata ki te rua hautoru o nga tupuni torino kei a ratau te ahua o te paahi i waenganui, ko etahi e mau ana i nga ringaringa torino kore i tutakina i ahu mai i te waahi kotahi. Ko te IC 5332 ka taka ki roto i te waahanga takawaenga, e tohuhia ana e te "SAB" i roto i tana whakarōpūtanga.

Ahakoa e whakanuia ana e tenei tupuni nga ringaringa o nga whetu kanapa e toro atu ana mai i tona matua kikorangi, kanapa, ko nga ringaringa torino kaore i tino werohia. Koia te take i tohua ai he puiti "c" i runga i te tauine whakarōpūtanga, me te "a" e tohu ana i nga ringaringa kua maruia, me te "d" e tohu ana i nga ringaringa kua maru.

Kei te miharo tonu te Hubble Telescope me tona kaha ki te hopu i nga tirohanga whakamiharo o nga tupuni tawhiti. Na roto i ana kitenga, ka mohio tatou ki te tino ataahua me te uaua o te ao.

Rauemi:

– Nga apiha a te European Space Agency (ESA).

– He nama whakaahua: ESA/Hubble & NASA, R. Chandar, J. Lee me te roopu PHANGS-HST