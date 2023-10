Nga Maramatanga Hou ki te Roopu tupuni Whakawhitiwhiti Arp-Madore 2339-661

Ko tenei ahua whakaihiihi i tangohia e te Hubble Space Telescope e whakaatu ana i te takirua tupuni whakahirahira e kiia nei ko Arp-Madore 2339-661. Ahakoa kei roto i te putumōhio Arp-Madore te maha o nga tupuni rereke, he ahuatanga rerekee tenei roopu - kaore e rua, engari e toru nga tupuni e uru ana ki te taunekeneke.

Ko nga tupuni rongonui e rua kei te ahua ko NGC 7733 (raro matau) me NGC 7734 (maui runga). Heoi, ki te tirotirohia e te tangata te ringa o runga o NGC 7733, ka kite ratou i te ahua o te ahua o te knot me te tae motuhake, he mea huna e te puehu pouri. Ko tenei hanganga, e kiia ana i tenei wa ko NGC 7733N, e hono ana ki te NGC 7733 engari he nui atu te huringa whero i roto i tona tere. No reira, he tino whakaaro ko NGC 7733N te tohu he hinonga motuhake, kaua ko te toronga noa o NGC 7733. Ko tenei ahuatanga e whakaatu ana i nga wero e pa ana ki nga kaitirotiro arorangi ki te wehe mena he mea takitahi, he maha ranei nga mea tiretiera, ina koa ka puta mai te whakatakotoranga mokowhiti mai i te Ao. wāhi teitei.

Tata ki te 500 miriona tau-marama te tawhiti atu i a Papatūānuku i roto i te kāhui whetū o Tucana, e pāhekoheko ana ngā tupuni e toru o tēnei rōpū ki a rātou anō. E kiia ana i roto i nga tuhinga putaiao he "rōpū whakakotahi," e matapaetia ana ka whakakotahi ratou ki te hinonga kotahi.

Kare e kore, ko te whakakitenga o te toru o nga tupuni tauwhitiwhiti i Arp-Madore 2339-661 e akiaki ana i nga kaiputaiao ki te ruku hohonu ki te ahua me te hihiri o tenei punaha rereke. Ma te whakatewhatewha me te wetewete, ka tumanako nga kaitirotiro arorangi kia maarama ake te maarama ki nga taunekeneke uaua i waenga i nga tupuni me nga tikanga e whakahaere ana i o raatau hanumi.

FAQ:

Q: He aha te pukapuka Arp-Madore?

A: Ko te putumōhio Arp-Madore he kohinga o nga tupuni ahurei e kitea ana e nga kaitoro arorangi.

P: E hia nga tupuni e tauwhitiwhiti ana i Arp-Madore 2339-661?

A: Arp-Madore 2339-661 e toru nga tupuni tauwhitiwhiti.

Q: He aha te hiranga o te hanganga rite ki te knot i NGC 7733?

A: Ko te hanganga rite ki te knot, e mohiotia ana ko NGC 7733N, he rereke te tae ka whakaritea ki te ringa o NGC 7733 me te whai i te rereke whero rereke, e kii ana he hinonga motuhake.

P: He pëhea te taunekeneke a nga tupuni o tenei roopu?

A: Ko nga tupuni o Arp-Madore 2339-661 e pahekohekoe ana tetahi ki tetahi, tera pea ka arahi ki te whakakotahitanga a muri ake nei.