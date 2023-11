Te ua Taurid Meteor: He Matakitenga Tiretiera i roto i nga Mahi e rua

Ko te ua Taurid meteor he huihuinga a-tau e kaikawe ana i nga kaititiro whetu me nga kaingākau arorangi. Kaore i rite ki etahi atu ua meteor, ka tukuna e nga Taurids tetahi wheako ahurei me nga po teitei e rua e wehe ana i nga ra e rima. E rongonui ana enei ua mo o ratou poi ahi – he wheoo kanapa e whakamarama ana i te rangi o te po i a ratou e totohu ana i te hau o te whenua. Ahakoa karekau pea nga Taurids e whakaputa i te nui o nga whetu pupuhi, ko ta ratou whakaaturanga tiretiera tetahi e kore e ngaro.

Ko te mahi tuatahi o tenei mahi a-ao ko te ua o Taurid ki te Tonga, ka eke ki tona tihi i te mutunga o te Mane, te 6 o Noema, me te ata o te Turei, te 7 o Noema. nga ra motuhake. Whai muri i tenei tirohanga, kua whakaritea te atamira mo te wahanga tuarua – ko te ua o te Taurid ki te Raki. Ka mahia i te po tonu i te Hatarei, 23 o Noema, me te timatanga o te Rātapu, te 8 o Noema, ka oati tenei whakaaturanga i te kaha nui o te mahi poi ahi.

I ahu mai nga ua meteoro e rua i te kahui whetu o Taurus, te puru, e whakapaipai ana i te rangi o te po i te wa o te ngahuru. Ahakoa te ahua o nga meteoro i ahu mai i te takiwa o Taurus, kaore i te hono ki te kahui whetu. Engari, ka hangaia e ratou he kanikani whakahirahira me nga whetu, ka mau i nga kaimakitaki me o raatau ataahua poto.

Ki te kite i enei kaupapa whakamiharo o te rangi, he mea nui ki te whakaaro ki nga ahuatanga o te marama. I te tihi o nga Taurids ki te Tonga, ka 59% te marama e memeha haere ana te marama ka karawhiu mai i te waenganui po. Heoi ano, ko te tihi o te Raki Taurids e taurite ana ki te marama e memeha haere ana, me te 4% noa iho te whakamarama, ka whiti i mua tata i te whitinga o te ra. Ma tenei pouri tino pai ka whai waahi nga kaititiro ki te kite i nga whetu pupuhi me nga poi ahi - mena ka marama tonu te rangi o te po.

I te wa e puta mai ana nga ua o Taurid meteor, he mea nui kia mohio ki te ahuatanga e tohu ana. Ko nga whetu pupuhi, e kiia ana he meteoroids, he matūriki iti ka uru ki te hau o te whenua, ka hanga korikori marama puta noa i te rangi i te wa e pakaru ana. E kii ana a NASA ko te puna o nga Taurids ko te comet 2P/Encke, tera pea ka waiho he ara o nga otaota toka tata ki te orbit o Papa i nga rau tau ki muri.

Whakaritea kia whakapoapoa e te ua Taurid meteor i te wa e rua nga mahi motuhake. Tohua o maramataka me te hopu i te whai waahi ki te kite i tenei maataki tiretiera e oati ana ka mura nga whakaaro o nga kaititiro whetu me te whakamahara mai i nga mea whakamiharo kei tua atu o to tatou ao.

Nga Ui Auau (FAQ)

P: E hia nga whetu pupuhi ka kitea i nga po teitei o te ua Taurid meteor?

A: I te toharite, he iti ake i te 10 nga whetu puhipuhi o Taurid i ia haora i o ratou po teitei.

P: He aha i kitea ake ai nga whetu pupuhi i te marama o Noema?

A: Ko te marama o Whiringa-a-rangi he marama pai ki te mataki i nga whetu pupuhi na te maha o nga meteoro.

P: Ka puta te ua o Taurid ki te Tonga me te Raki i te wa kotahi?

A: Kao, ka eke te ua o Taurid ki te Tonga i te timatanga o Whiringa-a-rangi, i te mea ka eke te ua meteoro Taurid ki te Raki i etahi ra i muri mai.

P: Kei te hono nga ua o Taurid ki te kahui whetu o Taurus?

A: Ahakoa te ahua no te rohe o te rangi ki a Taurus te ahua o nga ua meteoro, kaore i te hono tika ki te kahui whetu.

P: He aha nga whetu pupuhi?

A: Ka waihangahia nga whetu pupuhi ka uru mai nga meteoroids, nga matūriki iti, ki te hau o te whenua, ka ngotea, ka puta mai he maramara.

P: He aha te puna pea o te ua Taurid meteor?

A: I ahu mai pea nga Taurids i te kometa 2P/Encke, tera pea ka waiho he ara o nga otaota toka tata ki te orbit o Papa i nga tau maha ki muri.