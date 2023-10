Te Ua Orionid Meteor ki te Whakamarama i te Rangi

Ko te ua o Orionid, i timata i te 2 o Whiringa-a-nuku, ka haere tonu tae noa ki te 7 o Whiringa-a-rangi, hei te Rahoroi te tihi. Ahakoa te ahua kino o te rangi i te UK ka aukati i te tirohanga, ka kite pea nga kaitirotiro rangi i etahi atu waahi o te ao i tenei tirohanga wheturangi. Ko te ua i ahu mai i nga otaota i mahue mai i te kometa a Halley, tetahi o nga kometa tino rongonui o te hitori. Ka huri haere te kometa i te Ra, ka pakaru nga kongakonga iti, ka hanga he ara puehu me te hukapapa. Ka uru enei toenga ki roto i te hau o te Ao i te tere tere o te 41 maero ia hekona, ka wera i te waku, ka puta mai he maramara.

He waahi nui tenei ua meteor i roto i te maramataka takahanga tiretiera ia tau. E ai ki a Takuta Minjae Kim, he tohunga ahupūngao o te Whare Wananga o Warwick, he waahi ahurei mo te hunga i ngaro i te whai waahi ki te kite i te komete a Halley. Ahakoa ka haere noa te kometa i te whenua ia 75-76 tau, ka puta te ua o Orionid i ia tau, ka hoatu he utu ki te hunga kua ngaro i te ahua o te kometa. Ka whakaingoatia nga ua Meteor ki te kahui whetu i ahu mai ai, a, mo te ahua o nga Tautoru, ka puta mai i te ahunga o Tautoru.

Hei mataki i te ua o Orionid, ko te wa pai rawa atu i waenganui po me te whitinga o te ra i te Rahoroi, Oketopa 21. Ka kitea tenei huihuinga mai i nga tuakoi o te raki me te tonga, engari ka pai ake te tirohanga ki nga rangi maamaa. E taunaki ana kia kimihia he waahi pouri o waho me te iti o te parahanga marama. Ka kitea nga meteoro puta noa i te rangi katoa, no reira ma te whiriwhiri i te waahi tuwhera whanui ka pai ake te matawai o te whakaaturanga tiretiera. I te mea ko te wa o nga meteors e whakawhiti ana i te rangi karekau e kitea, he keemu tatari pea. Ko te kawe mai i nga inu me nga paramanawa ka taea te whakanui ake i te wheako.

Ki te kore e taea e koe te kite i te ua meteor i te Rahoroi, ka whai waahi tonu koe ki te kite i te waa morahi tae noa ki te Oketopa 28.

Puna: BBC News