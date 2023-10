Nga Orionids: He Ua Matarere Meteor

Ko te ua meteoro Orionids, tetahi o nga ua meteoro rongonui me te pono, he tirohanga ki te titiro. Mena kua whakaaro koe mo era whetu pupuhi i te rangi o te po, he mea nui kia mohio koe ehara i te mea ko nga whetu, engari ko te meteoroids, he toka e haere ana i te waahi. Ka taea e enei meteoroids te rahi mai i nga pebbles iti me te onepu ki nga mea nunui.

I te wa e neke haere ana te whenua i roto i tana amionga huri noa i te Ra, ka rere tupono noa ki roto i enei meteoroids. Inaa, tata ki te 48 tana o nga taonga mai i te waahi ka pa ki te Ao ia ra. Ka uru mai enei meteoroooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo. Ko nga Orionids, me te tere toharite o te 61 kiromita / s, ka wera i nga waahi teitei, ka hangaia he kowhatu kanapa i te rangi ka kitea mo te wa poto.

Ko nga ua meteor penei i te Orionids ehara i te tutakitanga matapōkere ki te meteoroids. Ka puta i te wa e haere ana te Ao ki roto i nga rohe moata rawa atu o nga otaota mokowhiti ka mahue mai e nga kometa i a ratou e huri haere ana i te Ra. He mea hanga nga komete mai i nga mea wetewete e mau ana i nga hau tio, a, ka tutaki te whenua ki enei otaota, ka puta he whakaaturanga whakamīharo o nga meteoro e toro ana i te rangi.

Ko nga Orionids, ina koa, he mea whakahirahira na te mea e hono ana ki te kometa a Halley. Ko te kometa a Halley, e whakaoti ana i te amiooo ia 75 tau, ka waiho i muri i te ara o te parapara ka huri tona hukapapa ki te hau ina tata ki te Ra. Ka haere te whenua i roto i tenei otaota, ka rongo tatou i te ua o Orionids.

Hei pai ki nga ua meteor penei i nga Orionids, kaore he taputapu motuhake e hiahiatia ana. Heoi, he mea nui ki te whiriwhiri i te wa tika me te waahi. Ka whakaingoatia nga ua meteoro i runga i nga kahui whetu, e tohu ana i te ahunga e kuhu mai ai nga meteoro ki roto i te hau. Mo nga Orionids, kei te kahui whetu o Tautoru te kanapa, kei te taha maui o runga o tona pakihiwi. Ko te wa tino pai o te po ki te matakitaki i nga Orionids ko te haurua tuarua.

Ka timata nga Orionids i te timatanga o Oketopa ka mutu i te timatanga o Whiringa-a-rangi, ko te tihi ka puta i te 21-22 Oketopa 2023. I te wa o te tihi, ka taea e koe te kite i te toharite o te 40-70 meteors ia haora. Ka taea e te parahanga marama te arai i te tirohanga, no reira he mea nui te rapu waahi mai i nga rama kanapa. I tua atu, ko te tuku i o kanohi ki te huri ki te pouri mo te 20 ki te 30 meneti he mea nui kia kite i nga meteoro ngoikore.

He mahi whakamiharo te maataki Meteor e taea ai e koe te hikoi ki waho o to mahi pukumahi me te hono atu ki te ao. Me manawanui, me te ahua o te marino me te mohio ki to taiao. Na, kapohia he inu mahana, kimihia he waahi pai, ka koa ki te whakaaturanga whakamiharo o te ua o Orionids.

Nga wehewehe:

– Meteoroid: Nga toka e haere ana i te waahi.

– Meteor: He meteoroid kua kuhu ki roto i te hau o te whenua, e ka ana.

– Te ua Meteor: He huihuinga tiretiera e kitea ai te maha o nga meteoro i ahu mai i te kanapa kotahi.

– Kometa: He poihuka paru paru i mahia mai i nga mea wetewete e mau ana e te hau tio.

– Rarangi: Ko te pito o te rangi i puta mai ai nga meteoro o te ua.

Rauemi:

– “The Orionids: Look Up For A Night Of Shooting Stars This Month”, Forbes

– “Ngā Toka mokowhiti 101: He aha nga Meteoroids, Meteors and Meteorites?”, NASA