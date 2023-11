Tuhinga Hou: E rua nga Kairangirangi NASA e Whakaritea ana mo te Hikoi Mokowhiti

E rua nga kairangi rererangi NASA e whakarite ana mo te hīkoi mokowhiti whenua i waho o te Teihana mokowhiti o te Ao (ISS) hei whakahaere i nga mahi tiaki nui i roto i te orbit whenua iti. Ko tenei huihuinga nui ka tohu i te wa tuarua i roto i te hitori ka haere tahi nga wahine tokorua mai i te teihana mokowhiti.

Kua whakaritea kia timata i te 8:05 am ET a te Wenerei, ko te whakaaro kia roa te haere mokowhiti mo te ono me te hawhe haora. He mea whakamiharo, ka tukuna e te NASA nga korero mo nga mahi taapiri i runga i nga papaaho rereke tae atu ki te hongere YouTube NASA, te tono NASA me te TV NASA. I tua atu, ka taea e koe te whakarongo ki roto i te whangai haapurororaa i whakatapua.

I roto i tenei kaupapa whakahirahira, ka mahia e nga kairangi rererangi a NASA a Jasmin Moghbeli me Loral O'Hara etahi mahi tino nui. Ka timata ratou ma te tango i tetahi pouaka hiko mai i te antenna whakawhitiwhiti i te teihana mokowhiti. I tua atu, ka whakakapihia e ratou tetahi o nga huihuinga 12-trundle-bearing, he mea nui ki te huri i nga raupapa solar o te ISS ki te whai i te Ra i a ia e huri haere ana i te whenua.

Ko te mea nui, he mea nui tenei hikoi mokowhiti na te mea koinei te tuatahi mo Moghbeli me O'Hara. E whai ana hoki i nga korero o mua i whakatakotohia i te tau 2019 i te wa i timata ai nga Kairangirangi NASA a Christina Koch raua ko Jessica Meir ki te hikoi mokowhiti tuatahi mo nga wahine katoa, e whakaatu tika ana i nga kaha me nga takoha a nga wahine ki te tirotiro mokowhiti.

I whakaritea tuatahi mo Oketopa 12, i whakaroa te hikoi mokowhiti na te rerenga whakamatao mai i te radiator taapiri i runga i te waahanga o Ruhia. I te tirohanga tata nei, i kitea he mirumiru o te toenga whakamatao e rere ana i roto i te hikoi mokowhiti i te Oketopa 25, na te hokinga mai o nga kaiwhakatere a Ruhia ki te teihana. Ahakoa kaore ano a NASA i tuku korero mo te riihi, ko te tumanako ka kore e pa ki te hikoi mokowhiti kei te heke mai.

Na roto i enei mahi whakamiharo, kei te haere tonu te NASA ki te pana i nga rohe o te torotoro mokowhiti i te wa e whakarite ana te tiaki me te mahi maeneene o te ISS. Ko nga mahi whakahihiri a Moghbeli raua ko O'Hara he tohu mo te kaha me te mohio o te roopu NASA katoa.

Pātai Auau

1. He aha te hīkoi ātea?

Ko te hīkoi ātea, e mōhiotia ana ko te mahi extravehicular (EVA), ko te wa e wehe atu ai te kairangirangi i tana waka mokowhiti ki te whakahaere i nga mahi me te whakatikatika i waho i te waatea o te waahi.

2. He aha te International Space Station (ISS)?

Ko te International Space Station (ISS) he teihana mokowhiti noho i roto i te orbit whenua iti. He taiwhanga rangahau, he whare tirotiro, he whare noho mo nga kaitoro mai i nga whenua rereke.

3. Kia pehea te roa o te hikoi mokowhiti?

E kiia ana ka roa te hikoi mokowhiti i te ono haora me te hawhe, timata i te 8:05 am ET.

4. Kei hea ahau e maataki ai i te panui ora o te hikoi mokowhiti?

Ka whakaratohia e te NASA he korero ora mo te waahi mokowhiti i runga i ta raatau hongere YouTube mana, te tono NASA, me te NASA TV.