Te Whakaahua i te Marama Katoa me to Waea atamai: Tohutohu me nga Hangarau

Kei te pirangi koe ki te hopu i te ataahua o te marama ma te whakamahi noa i to waea atamai? Kaua e titiro atu! Kei a matou etahi tohutohu me nga tikanga hei awhina i a koe ki te tango whakaahua whakamiharo o te marama.

Te kimi i te waahi tino pai

Hei hopu i te whitinga o te marama, kimihia he waahi e marama ana te tirohanga ki te taha rawhiti. Ko te noho i runga i te papa tuarua, tuatoru ranei ka pai ake te tirohanga, engari kia kore e aukati i nga kapua iti.

Te whakamahi Topa Optical

Mena he arotahi waea waea to waea atamai, whakamahia mo te pai ake o nga whakaahua tata. Heoi, karohia te whakamahi i te mahi topa matihiko, na te mea ka tipu noa te ahua. Hei tauira, ka taea e koe te whakaaro ki te hoko i tetahi arotahi topa topenga, he utu utu, ka taea hoki te whakanui i to wheako whakaahua.

Kia mau tonu me te Tripod

He mea nui te pumau mo te hopu whakaahua koi o te marama. Whakamahia he tripod iti me te pukoro atamai mo te ao kia mau tonu to taputapu. Mena karekau he hikoi, ngana ki te okioki i to waea atamai ki runga i te papa, ki te papa papatahi ranei hei whakaiti i te wiri o te kamera.

Te whakakore i nga wiri

Hei karo i te rangirua, kaua e pa ki te mata o to waea atamai ki te tango i te pere. Engari, whakamahia he tuku marumaru mamao, penei i te mamao Nihokikorangi, nga roera roera ranei i runga i o waea (waea, ahokore ranei). Mena kei te whakamahi koe i te tripod, ka taea hoki e koe te whakamahi i te waahanga whakaroa o te taima kia noho te kamera i muri i te pa ki te mata.

Te Arotahi me te Whakaaturanga

I runga i te iPhone, patohia te marama ki te aro ki runga, ka paato me te pupuri mo etahi hēkona hei maukati i te arotahi. Ma te toia ki raro i te taha matau o te mata ka whakatika te ISO me te whakaaturanga. Whakaitihia enei tautuhinga kia kite ra ano koe i nga korero o te marama.

Te torotoro i nga tono whakaahua

Ahakoa ka tukuna e nga taupānga kamera-a-roto nga mahi taketake, ko nga taupānga tuatoru penei i te Camera+ 2, VSCO, me Yamera ka nui ake te mana whakahaere mo nga tautuhinga kamera o to waea atamai. He maha nga wa ka tukuna e enei taupānga nga ahuatanga penei i te whakatika i te ISO me te tere marumaru, ka hopu i nga whakaahua i roto i te whakatakotoranga mata, kia pai ake ai te tukatuka i muri mai me te kore e whakaheke i te kounga.

Te Ora Pūhiko me te Pūrua

Kia mahara he maha nga meneti ka roa te whitinga o te marama, ka roa pea koe ki te hopu whakaahua. Ma tenei whakamahi kaamera ka taea te whakaheke tere i te pākahiko o to waea atamai. Puritia he putea pākahiko i runga i te ringaringa mo te whakakii kia kore koe e ngaro i nga waahi whakaahua.

Ma enei tohutohu me enei tikanga, ka tino rite koe ki te hopu whakaahua whakahihiri o te marama ma te whakamahi i to waea atamai. Na, kapohia to waea atamai, mahunga ki waho, ka rukuhia koe ki roto i te ataahua o te rangi po!

Pātai Auau

1. Ka taea e au te whakamahi i te mahi topa matihiko hei hopu i te marama?

He pai ki te karo i te whakamahi i te mahi topa matihiko i runga i to waea atamai, na te mea ka tipu noa te ahua me te kore e whakarato i nga kaha topa pono. Ma tenei ka ngaro te kounga o te ahua me nga taipitopito. Engari, ngana ki te whakamahi i te arotahi waea waea, i te arotahi topa topenga-i runga ranei mo nga hua pai ake.

2. Me pehea e taea ai e au te whakapumau i te pupuhi koi o te marama?

Hei whakatutuki i nga pupuhi koi me te mau tonu, whakaarohia te whakamahi i te tripod me te pupuri waea atamai. Ka awhina tenei ki te whakakore i te wiri o te kamera me te whakaputa whakaahua maamaa ake. Mena karekau he tripod, ngana ki te whakau i to waea atamai ma te whakanoho ki runga i te papa, ki te papa papatahi ranei.

3. Ko tehea taupānga whakaahua me whakamahi ahau mo te hopu i te marama?

Ahakoa ka whakaratohia e nga taupānga kamera-a-roto nga mahi taketake, ko nga taupānga tuatoru penei i te Camera+ 2, VSCO, me Yamera e tuku ana i nga ahuatanga matatau penei i te whakatika ISO me te tere marumaru. Ko enei taupānga ka taea e koe te hopu whakaahua i roto i te whakatakotoranga mata, e pupuri ana i etahi atu taipitopito me te whakarei ake i nga kaha o muri-tukatuka.

4. Me pehea e taea ai e au te tiaki i te pākahiko i te wa e whakaahuatia ana te marama?

Ko te whakamahi tonu i te kaamera o to waea atamai ka tere te whakaheke i te pākahiko. Kia kore ai e pau te hiko, mauria he kete pākahiko ki a koe mo te whakangao ngawari. Ma tenei ka taea e koe te hopu i te ataahua o te marama ki tonu i te kore e aukati.