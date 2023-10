Tuhinga Hou: Ka wheako i te Ataahua Hurorirori kau o te Eclipse marama

Whakapaia ki te kite i tetahi maataki tiretiera penei i era atu! Hei te po o Oketopa 28th, he ahuatanga whakamiharo ka whakakororia i te rangi o te po - he rourou marama. I te aranga ake o te Marama o te Kaipupuri Katoa, ka whai waahi nga kaititiro rangi huri noa i te ao ki te kite i te Marama e paheke haere ana i te tapa o te atarangi o Papa.

Ko te Full Hunter's Moon, ko te marama tuarua i muri i te Harvest Moon, he waahi motuhake i roto i nga korero tuku iho me nga maramataka. I whakaingoatia e nga tangata o te Iwi Tuatahi me te awehia e nga tikanga o Amerika me te Pakeha o Koroni, ka taapiri atu enei ingoa i te ahua ngaro ki te huringa o te marama.

I roto i tenei huihuinga whakamataku i te rangi, ka ahua pouri ake te Marama i o mua, me te ahua kua toua ki te atarangi. Ahakoa karekau e kitea mai i nga rohe katoa, ka kite nga kaitirotiro i Atlantic Canada me Te Hiku o te Hiku o te Marama e hipoki ana i tetahi waahanga, ka taapiri atu ki tona ataahua whakamataku. Kia maumahara ki te mataki i te rourou marama i te mea e hono tata ana te Marama ki te Ra me te Papa, ka hangaia he whakaaturanga whakakitenga whakamiharo.

Kia tino whai hua tenei kaupapa whakamiharo, hopukia to karu karu, kia rua ranei nga karu karu ka kitea he waahi ka marama te rangi. Ko te maataki i te Marama e whakawhiti ana i nga wahanga rereke i te wa o te rourou ka puta he tirohanga ahurei mo to tatou takiwa tiretiera.

Kaua e ngaro i tenei waahi ki te ruku i nga mea whakamiharo o te ao. Tonoa nga hoa me te whanau kia uru mai ki a koe me te hanga maumahara mau tonu i raro i te marama o te marama. Tuhia te ihiihi me te hora i te korero mo tenei ahuatanga tiretiera.

FAQ:

P: He aha te rourou marama?

A: Ko te rourou marama ka puta i te wa e haere ana te Marama i roto i tetahi wahanga o te atarangi o Papa, ka puta te pouritanga o te mata o te marama.

P: Ahea te rourou marama ka puta?

A: Ko te rourou marama ka tu i te po o Oketopa 28th.

P: Ka kitea te rourou marama mai i nga rohe katoa?

A: Kao, ka tino kitea te rourou marama mai i nga rohe penei i a Atlantic Canada me Te Hiku o Te Ika.

P: Ka taea e au te mataki i te rourou marama karekau he taputapu motuhake?

A: Ahakoa ka taea te mataki i te wahanga marama o te marama ma te kanohi tahanga, ma te whakamahi i te karu, i te karu karu ka pai ake te wheako tirohanga.

P: He raruraru kei te mataki i te rourou marama?

A: Karekau he morearea e mohiotia ana e pa ana ki te mataki i te rourou marama. Kaore i rite ki te eclipse raa, he tino haumaru te tiro tika i te rourou marama.