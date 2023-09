Me pehea te tango pikitia whakamiharo o te marama me to waea atamai

Mena kei te whakamahere koe ki te hopu i te ataahua o te "Harvest Supermoon" me to waea atamai iPhone, Android ranei, kei te whakaaro koe me pehea te tiki i te kopere pai rawa atu. Ahakoa he uaua ki te whakaahua i te marama me te waea na te kore o te arotahi topa me te kanapa o te marama, ka taea. Anei etahi tohutohu tohunga mo te whakaahua i te marama ma te whakamahi i to waea atamai:

Tuatahi, kia mohio kei te whakakiihia to waea i mua i to haerenga ki to haerenga whakaahua. Ko te whakaahua, ina koa mo te wa roa, ka tere te whakamakuku i to pākahiko, no reira he mea whakaaro nui ki te kawe mai i te kete pākahiko kawe.

Muri iho, tango i tetahi taupānga kamera tuatoru e taea ai e koe te whakatika a-ringa i nga tautuhinga whakaaturanga. He maha nga wa e uaua ana nga taupānga kamera Maori ki te hapai i te kanapa o te marama, no reira he pai ki te whakamahi i tetahi taupānga penei i te Camera+ 2, VSCO, Yamera ranei. Kia mau ki te ISO 100 mo nga hua pai.

Hei hopu i te awhe hihiko katoa o te marama, kopere ki te aratau ahua kounga teitei e waatea ana i runga i to waea. Ma tenei aratau e pupuri i nga korero miramira me te atarangi, ka whaiwari ake koe ki te mahi i muri i te tukatuka.

He mea nui te wa e whakaahua ana i te marama. Kia rite ki te anga atu ki te rawhiti i te whitinga o te marama, i te mea ko tenei te wa ka puta te marama he iti te rereke ki te rangi memenge. Ma te noho ki te waahi 10 meneti i mua i te whitinga o te marama, ka taea e koe te whakarite kia mau koe i te whakaaturanga taurite me nga ahuatanga o te whenua me te marama.

Ahakoa karekau pea he arotahi waea waea kaha a nga waea atamai, ka taea e koe te whakanui ake i nga kaha topa whatu o to waea. Ko etahi o nga waea atamai ka taunoa ki te arotahi poto ake i roto i nga ahuatanga iti-marama, engari me kowhiri-a-ringa koe i te arotahi roa rawa e waatea ana kia kore ai e ngaro nga korero me te mutunga ki te ahua ngawari. Ka taea e nga pūoko teitei i roto i nga tauira atamai hou te whakaatu i nga korero whakamiharo i roto i te maria marama pouri o te marama.

Ma te whakamahi i te tripod ka tino pai ake te pumau o o whakaahua. Te haumi i roto i te tripod me te pukoro waea atamai kia mau tonu to waea. I tua atu, whakamahia te waahanga whakaroa o te taima, he mamao Nihokikorangi ranei hei karo i nga wiri o nga kamera i te wa e hopu ana i te ahua.

Mena kei a koe he telescope, ka taea e koe te whakamahi hei arotahi waea mo to waea atamai. Ko tenei tikanga, e kiia nei ko te whakaahua afocal, ko te pupuri i te arotahi o to waea ki runga i te karu kanohi o te karu me te tango i te pere. E taunaki ana kia whakamahia he karu kanohi me te iti o te whakanuinga mo nga hua pai ake.

Ma te whai i enei tohutohu, ka taea e koe te hopu whakaahua whakamiharo o te marama ma te whakamahi i to waea atamai. Na, kapohia to waea me te whakarite ki te hopu i te ataahua o te "Harvest Supermoon" i roto i tona kororia katoa.

