Ka Whakamahia e nga Putiara te tikanga ahurei ki te whai i te ra, ka kitea e te ako

E mohiotia ana nga putiputi mo to ratou kaha ki te huri i o ratau kanohi me te whai i te ra e neke haere ana i te rangi. Heoi, ko te tikanga tika i muri mai i tenei whanonga he mea ngaro tonu tae noa mai ki naianei. Ko tetahi rangahau tata nei i whakahaerehia e nga tohunga koiora tipu i te Whare Wananga o California, Davis, kua whakamarama i te ahua o te "kite" o nga putirā i te ra me te whakaatu i tetahi tikanga hou e rere ke ana i nga whakapae o mua.

He rereke ki nga whakaaro o nga kaiputaiao tipu, kaore nga putiputi e whakawhirinaki ki te tikanga phototropism e taea ai e etahi atu tipu te tipu ki te puna marama. Engari, ka whakaatu nga putiputi heliotropism, he kaha ahurei ki te whai i nga nekehanga o te ra. I kitea e nga kairangahau ka tutuki tenei ma te tipu paku ki te taha rawhiti o o ratou kakau i te awatea, ka huri o ratou mahunga ki te hauauru. I te po, ka tipu ake i te taha hauauru, ka piu whakamuri o ratou mahunga ki te rawhiti.

Ko te mea nui, i kitea ano e te rangahau he rereke nga ira e pa ana ki te heliotropism i roto i nga putira mai i era e pa ana ki te phototropism i etahi atu tipu. I te whakatipuranga putiputi ki roto ki te whare ki te puna marama, ka whakahohehia nga ira e hono ana ki te phototropin. Heoi ano, i te wa e tupu ana ki waho ka pa ki te ra, ka kitea he tauira motuhake o te whakaaturanga ira.

Ahakoa ko nga ira motuhake e uru ana ki te heliotropism kaore ano kia kitea, ka whakatauhia e nga kairangahau te ara phototropin e hono ana ki te maarama marama i roto i nga tipu. Ko etahi atu rangahau ka tirotirohia te ture o te pūmua i roto i nga putira kia hurahia ai nga huarahi ngota e pa ana ki te heliotropism.

Ko tenei kitenga pakarutanga ehara i te mea he maarama ki te whanonga whakamihiihi o nga putiputi engari he whanui ake ano nga paanga. E whakaatu ana i te hiranga o te whakaaro ki nga ahuatanga o te taiao i te wa e ako ana i nga tipu i roto i nga taiao taiwhanga whakahaere. Ko nga kitenga o tenei rangahau he wero i nga whakapae o mua me te para i te huarahi mo te hohonutanga o te maarama ki nga tikanga whakamaarama rama i roto i nga tipu.

FAQ:

Q: He aha te heliotropism?

A: Ko te Heliotropism te kaha o te tipu ki te whai i nga nekehanga o te ra.

Q: He aha te phototropism?

A: Ko te Phototropism te kaha o te tipu ki te tipu ki te puna marama.

Q: He aha te rereketanga o te heliotropism me te phototropism?

A: Ko te Heliotropism he kaha ki te whai i nga nekehanga o te ra, engari ko te phototropism e tohu ana ki te tipu ki te puna marama.

P: Me pehea te whakaatu a te putiputi heliotropism?

A: He iti ake te tipu o nga putiputi ki te taha rawhiti i te awatea, ka huri o ratou mahunga ki te hauauru. I te po, ka tipu ake i te taha hauauru, ka piu whakamuri o ratou mahunga ki te rawhiti.

P: He aha ta te rangahau i whakaatu mo nga ira o nga putiputi?

A: I kitea e te rangahau he rereke nga ira e pa ana ki te heliotropism i roto i nga putiputi mai i era e pa ana ki te phototropism i etahi atu tipu.

Source: Ahorangi.org