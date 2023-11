Ko te Akoranga Hou e whakaatu ana i te uauatanga o te whanonga Aroturuki Ra a nga Putiara

Kua roa e mohiotia ana nga putiputi mo to raatau kaha ki te whai i nga nekehanga o te ra, he whanonga e kiia nei he heliotropism. Heoi ano, he rangahau tata nei i whakaputaina i roto i te PLoS Biology e whakawero ana i te whakapono o mua ko tenei kaupapa e whakahaerehia ana e te photoreceptor e kiia nei ko te phototropism. Engari, kua kitea e nga kairangahau mai i te Whare Wananga o California he maha nga momo whakautu whakaahua e uru ana ki te piko o nga putiputi ki te ra.

I roto i tetahi whakamatautau o mua i mahia i te tau 2016, i kitea e te tohunga koiora tipu a Stacey Harmer me tana roopu ko nga tipu putirā taitamariki e whai ana i te ra o te ra na te rereke o nga tauira i te wa e tipu ana te kakau. I kitea e te rangahau ko nga putira i tupu i roto i te whare ka anga tika ki te marama horihori me nga ira whakahohe e hono ana ki te phototropin. Ko te mea whakamiharo, ko nga putiputi i tupu ki waho karekau he rereketanga nui i roto i ta ratou whakautu ki te neke o te ra. I kitea e nga kairangahau ko nga tipu o waho kei etahi atu punaha tango marama, penei i te huarahi hei karo i te rama whero ka puta i te marumaru. Ka whakahoihia tenei tikanga ki te taha hauauru o te kakau putiputi i te timatanga o te ra i te ra kei te rawhiti.

I whakatauhia e nga kairangahau he maha nga huarahi rapoi e whai waahi ana ki te aroturuki i te ra o nga putiputi, e whakaatu ana i te uaua o tenei whanonga. Heoi ano, kaore ano kia tautuhia e ratau nga ira motuhake e pa ana ki te heliotropism. Ko te mohio ki enei ara rapoi he mea nui pea mo nga kaiwhakaahua ki te whakawhanake i nga tipu e pupuri ana i tenei kaha.

Ko tetahi o nga kitenga tino miharo o te rangahau ko te tere o te ako a nga putiputi ki te whai i te ra. I te wa i nekehia ai nga putiputi i roto i te taiwhanga ki waho, ka timata tonu te whai i te ra. E tohu ana tenei ko nga tipu kua tipuhia e te taiwhanga he ahua o te "whakahoki" me te pai ake o te tipu o nga putira ki te whai i te ra i era kaore.

He mea whakamiharo, i te wa e pakeke ana nga putiputi, ka ngaro to ratou kaha ki te piko ki te ra. Ka eke ki te pakeketanga, ka mutu ta ratou neke, ka anga tonu ki te hauauru mo te roanga o to ratau oranga. Engari, he painga ano tenei whanonga. Ko nga putiputi tawhito ka tuku atu i te wera, e kukume ana i nga pepeke pollinating. Ma tenei ka taea e nga putira tawhito te whakaputa uri.

Ko tenei rangahau hou e whakaatu ana i te tirohanga hou mo te whanonga o nga putiputi-ra, e whakaatu ana i te uaua me te hiranga o nga tikanga whakautu whakaahua maha. Me rangahau ano ki te wetewete i nga huarahi ngota e whai waahi ana me te whakamarama i nga kaupapa ira o te heliotropism.

FAQ

He aha nga putiputi ka whaiwhai i te ra?

Ka whai nga putiputi i te ra hei waahanga o te whanonga e kiia nei he heliotropism, ka whakapiko i o ratou rau me o ratou puawai ki te ra. Ma tenei nekehanga ka taea e ratou te whakanui ake i o raatau maaramatanga ki te ra mo te photosynthesis, he tukanga tino nui mo te tipu me te oranga.

He aha te heliotropism?

Ko te Heliotropism te ahuatanga o nga tipu ka huri i o ratou rau me o ratou puawai ki te ra. Ka awhina i nga tipu ki te whakanui ake i te nui o te ra ka whakawhiwhia ki a raatau mo te whakaputa kaha me te tipu.

He aha nga putiputi tawhito ka mutu te whai i te ra?

I te wa e pakeke ana nga putiputi, ka mutu ta ratou mahi ki te whai i te ra. Ka anga tonu ki te hauauru mo te wa ka mate. Heoi ano, ka tuku atu te wera o nga putiputi tawhito, e kukume ana i nga pepeke haea, e taea ai te whakaputa uri.

Kia pehea te tere o nga putiputi ki te ako ki te whai i te ra?

E whakaatu ana nga putiputi i te kaha nui ki te urutau ki te whai i te ra. Ina nukuhia nga putiputi i roto i te taiwhanga taiwhanga ki waho, ka timata tonu te whai i te ra, e tohu ana i te tere o te ako. Ko tenei whanonga e whakaatu ana i etahi ahua o te "whakahou" i roto i nga tipu.