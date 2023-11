Nga Maramatanga Hou mo nga Mowhiti Mīharo o Saturn

Ko nga rourou o te ra i Saturn kua hurahia nga whakakitenga whakahirahira mo te punaha mowhiti rongonui e karapoti ana i te Rapa hau. He mihi ki nga raraunga i puta mai i enei huihuinga ao, kua maarama hou nga kaiputaiao ki nga whakakai enigmatic i whakapoapoa ai nga kaitoro arorangi mo nga rau tau.

He pepa i taia tata nei i roto i te hautaka rongonui Monthly Notices of the Royal Astronomical Society e whakamarama ana i tenei mahi torotoro. Ka tirotirohia e te rangahau te kaha o te tango marama o nga mowhiti a Saturn, he 98% te tio, ka toro atu ki te tawhiti whakamiharo o te 87,000 maero mai i te ao. He mea whakamiharo, he tino kikokore enei hanga mowhiti, he iti iho i te maero te matotoru.

I te wa o te rourou o te ra i Saturn, ko te waka mokowhiti NASA Cassini, nana i kaha ki te huri haere i a Saturn i waenga i te tau 2004 me te 2017, i kitea i roto i nga atarangi i tukuna e nga mowhiti ataahua. Na tenei i whai waahi ahurei nga kaiputaiao ki te ine i te maamaatanga o nga mowhiti a Saturn ma te tātari i te nui o te ra ka tae ki nga taputapu a Cassini.

Ahakoa ehara enei i nga rourou maori na nga whakaroatanga o te rangi, ehara a Saturn i te tauhou ki nga rourou o te ra i puta mai i nga marama Epimetheus me Pandora. Ko te "rūpahu" o te waka mokowhiti i awhina i nga kairangahau ki te kohikohi i nga whakaaro nui mo te tukanga.

Na roto i te arotake i nga rereketanga o nga raraunga i whakawhiwhia i te wa o enei rourou, i kitea e nga kairangahau he kitenga nui. "I kite matou i te hononga tika i waenga i nga rereketanga o nga raraunga me te nui o te ra i puta i ia mowhiti," ta George Xystouris, he akonga PhD i te Whare Wananga o Lancaster. Ma te whakamahi i enei korero, i taea e Xystouris me tana roopu te tatau i te hohonutanga o nga mowhiti o Saturn, e tohu ana i te nui o te marama ka uru ki nga mowhiti. He mea whakamiharo, he pai te hono o a raatau tatauranga ki nga whakaahua taumira teitei o te punaha mowhiti.

I a tatou e titiro ana ki nga ra kei te heke mai, kei te tumanako tatou ki te ngaro haere o nga mowhiti whakahirahira a Saturn. Ko nga rangahau tata nei e kii ana kaore i neke atu i te 400 miriona tau enei hanganga hopu, a ka ngaro i roto i te 100 miriona tau e whai ake nei i raro i te awe o Saturn. Heoi, i nga wa e heke mai nei, he wero ke atu to ratou kitenga. Hei te tau 2025, ka iti haere te tirohanga o te whenua ki nga mowhiti, na te mea ka anga te taha ki runga ki to tatou ao, ka kore e kitea. Waimarie, he rangitahi noa tenei rourou, i te mea ka anga whakamuri nga mowhiti ki te whenua, ka hoki ano te kanapa, ka piki ake te rongonui tae noa ki te tau 2032.

Ko nga mowhiti a Saturn ka mau tonu i nga whakaaro o te tangata, hei maumahara tonu mo te ataahua me nga mea ngaro kei roto i o tatou ao whanui. No reira, e hi‘o ana‘e tatou i nia i te ra‘i, ma te tauahi i te mau mea maere ta ratou e mau ra, e e poihere i te mau taime no te hanahana tiretiera ta ratou e pûpû nei.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha nga mowhiti a Saturn i hangaia?



A: Ko nga mowhiti a Saturn he matūriki hukapapa te nuinga, me te iti o te otaota toka.

Q: He pehea te matotoru o nga mowhiti a Saturn?



A: He tino kikokore nga mowhiti a Saturn, he iti iho i te maero te matotoru.

Q: Ka ngaro nga mowhiti a Saturn?



A: E ai ki te NASA, ko nga mowhiti a Saturn te roa o te 100 miriona tau, ka toia ki roto i te ao na tona kaha.

Q: He aha te mea ka uaua ake te kite i nga mowhiti a Saturn a muri ake nei?



A: Na te nekeneke orbital o Saturn, ka huri te tirohanga o te whenua ki nga mowhiti i te mea ka tuwhera, ka kati. Hei te tau 2025, ka titaha nga mowhiti ki runga ki te whenua, kare e taea te kite. Heoi, ka anga whakamuri whakamuri ki te whenua, ka kitea ake tae noa ki te tau 2032.

Q: E hia nga tau o nga mowhiti a Saturn?



A: Ko nga rangahau tata nei e whakaatu ana he iti noa nga mowhiti o Saturn, me te tata ki te iti iho i te 400 miriona tau.