Te Maamaa o te Mana o te Ra: Te Wewete i te Pumanawa Ma te Whakatau Maamaa

Kei te tere te puta mai o te hiko o te ra hei puna hiko whakahou, me te kaha ki te huri i to maatau whenua hiko o te ao. Heoi, kia noho mai te kaha o te ra hei otinga pakari me te pono, e rua nga whanaketanga tino nui: te whaanuitanga me te ahu whakamua i roto i te hangarau whakangao me te hangarau rokiroki.

Ko nga tikanga tuku iho o te whakaputanga ka taea te utu me te whakapau wa, ka aukati i te ahunga whakamua o te hiko o te ra. Ko te mihi, ko te whaihanga miihini e tuku ana i tetahi otinga huri keemu. Ma te whakamahi i te whaihanga whatu, ka taea e nga miihini te whakatauira me te tātari i nga ahuatanga katoa o te whanaketanga hiko o te ra, mai i te nekehanga o te ra ki nga tauhohenga waahanga. Ko tenei huarahi ka tino whakapai ake i te tika, me te whakaiti i nga utu me te wa-ki-te maakete.

Ko te hopu i te nui rawa o te kaha o te ra he mea nui mo te whakanui i te pai. Ka anga nga miihini ki te wero ki te hoahoa heliostats, nga whakaata e whai ana i te ra ki te aro i tona kaha ki nga kaiwhakawhiwhi. Ko ia mara heliostat e hiahia ana ki te whakatikatika motuhake i runga i nga ahuatanga rereke, ka kore e whai tikanga nga tikanga hoahoa tuku iho. Ko te whaihanga orotika ka taea e nga miihini ki te whakahaere i te maha o nga whaihanga, me te arotau i te rahi o te heliostat, te mokowā, te kōpiko me te tūnga. Ko tenei huarahi ngawari ka whakaora i te wa, te moni, me nga rauemi ma te whakaiti i te hiahia mo nga tauira tinana.

I tua atu i te hopu tika i te kaha o te ra, he mea nui ano te penapena pai. Ko nga paamu a-ra-nui e hiahia ana ki nga otinga rokiroki iti-utu. Ko RayGen, he kamupene hiko whakahōu o Ahitereiria, e tarai ana i tenei wero me te putunga puonga werawera. Ko tenei tikanga kua whakaritea ko te whakamahana i nga tinana o te wai me te kaha i hangaia e te hiko o te ra. Ka taea te whakamahi i te hiko waiariki kua penapena mo nga wiki, marama ranei me te iti o te mate. Ko te whakawera pai me te toenga whakamatao ka tino pai te kaha o te kaha.

Na roto i enei ahunga whakamua i roto i te whaihanga whatu me te hangarau rokiroki, ka taea e te hiko o te ra te wikitoria i ona herenga me te whai waahi ki te kupenga-kore a meake nei. Ma te pai ake me te whai huatanga, ka waatea te hiko o te ra i te ao me te po, ahakoa nga ahuatanga o te rangi. Ko te whakawhanaketanga o nga otinga auaha, penei i te kaupapa rokiroki pūngao roa a RayGen i Wikitoria, Ahitereiria, e whakaatu ana i te kaha o te whakakotahi i te whaihanga me nga hangarau hiko whakahou.

Ko te haerenga a te hiko mai i nga atarangi ki te taumata o te kaha o te ao e whakawhirinaki ana ki te torotoro haere tonu o te whaihanga miihini. Ma te whakamahi i ona kaha, ka taea e tatou te wetewete i te kaha pono o te hiko o te ra me te whakatere i to tatou huarahi ki te oranga tonutanga.

FAQ

He aha te whaihanga whatu?

Ko te whaihanga whatu he tikanga mo te tātari me te whakatauira i te whanonga o te marama i roto i nga momo punaha hei arotau i nga mahi. I roto i te horopaki o te hiko o te ra, ka taea e nga miihini ki te hoahoa me te whakatikatika i nga mara heliostat, me te whakanui i te hopu o te hiko o te ra.

He pehea te mahi rokiroki hiko waiariki poka?

Ko te rokiroki hiko waiariki poka ko te whakamahi i te kaha ki te whakamahana i nga waiariki nui, e pupuri ana i te hiko waiariki mo te wa roa. Ka taea te whakamahi i te kaha penapena ina hiahiatia, me te iti o te mate. Ka tukuna e tenei tikanga he otinga utu-utu mo te penapena i te kaha o te ra i roto i nga mahi nui.

Me pehea e whai hua ai te whaihanga miihini ki te umanga hiko solar?

Ko te whaihanga Hangarau he mahi nui ki te ahu whakamua o te hiko solar. Ka taea te whakatauira tika me te tātari o nga punaha hiko o te ra, te arotau i te hoahoa, te whakaheke i nga utu, me te whakapai ake i te waa-ki-maakete. Ka taea hoki e te whaihanga te whanaketanga o nga otinga auaha, te wikitoria i nga wero i roto i te whakangao hiko me te rokiroki.