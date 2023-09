Ka Akohia e nga Kairangataiao nga Whakamate Hauora me nga Rongoa mo te Haerenga Mokowhiti Ake

Na te piki haere o te maha o nga mahi a te tangata ki te mokowhiti me nga mahere mo te misioni a meake nei ki Mars, kei te mahi nga kaiputaiao ki te whakaiti i nga aitua hauora ka puta mai i nga haerenga mokowhiti. Ko tetahi o nga tino awangawanga ko te irirangi mokowhiti. Ko nga Kairangirangi e haere ana i tua atu o te Teihana Mokowhiti o te Ao ka pa ki te iraruke tonu, ka pa he kino ki nga punaha nerve me te ngakau. Kei te whakawhanake hangarau a NASA ki te whakamarumaru i nga kairangi rererangi mai i te iraruke, tae atu ki te hanga i nga rawa whakakeke ki nga waka mokowhiti me nga kakahu mokowhiti. Ko etahi o nga kai me nga taapiri, penei i te enterade, ka awhina ano pea ki te whakaiti i nga paanga o te whakamaarama iraruke.

Ko nga huringa aapapa i roto i te waahi ka pa he raru mo nga kairangirangi. Ki te kore nga paanga o te kaha o te ao, ka paheke nga uaua me nga wheua i roto i nga waa roa. Hei karo i tenei, me whakakorikori me te tango i nga taputapu taapiri, penei i te bisphosphonate, hei pupuri i te hauora o te uaua. Ka pa ano te microgravity ki te punaha tohanga, ka huri te wai ki te mahunga. Ka taea e tenei te arai atu ki te horahanga o nga waahi kapi-wai i roto i te roro me te whai waahi ki te mate neuro-ocular e pa ana ki te rererangi, e pa ana ki te hanganga me te mahi o nga kanohi. Kei te tirotirohia e nga kaiputaiao te whakamahinga o nga tarau motuhake hei tohatoha ano i nga wai ki roto i te tinana me te whakaiti i enei paanga.

I tua atu i nga morearea hauora tinana, ko te wehe o nga haerenga mokowhiti ka whai paanga nui ki te hauora hinengaro. Ko te noho me te mahi i roto i nga kaainga tata me te roopu tangata kotahi mo nga marama i te mutunga, me te kore e kite i te whanau me nga hoa, he wero hinengaro. Me ako nga Kairangirangi me pehea te whakahaere i te tino mokemoke me te whai huarahi ki te pupuri i to ratau oranga hinengaro i roto i nga mahi mokowhiti roa.

I te katoa, i te mea ka kaha haere te haere atea me nga mahere mo nga misioni a meake nei ki Mars, he mea nui ma nga kaiputaiao ki te ako me te whakawhanake i nga rongoatanga mo nga aitua hauora ka pa ki nga kairangi. Ma te whakatika i enei wero, ka taea e tatou te whakarite i te haumaru me te oranga o nga kairangi rererangi i a raatau haerenga ki nga whetu.

Nga wehewehe:

1. Kevlar: He muka waihanga kaha, wera-aukati i whakamahia i roto i nga kakahu tiaki me nga taonga.

2. Polyethylene: He polymer mama, roa, ngawari hoki e whakamahia ana i roto i nga momo tono, tae atu ki te kapi me nga hua kirihou.

3. Enterade: He taapiringa kai hei whakaiti i nga paanga o te taha gastrointestinal o te rongo iraruke, ka whakamahia ano hoki ki nga turoro mate pukupuku i te wa o te whakamaarama iraruke.

4. Bisphosphonate: He momo raau taero hei aukati i te pakaru o nga wheua me te rongoa osteoporosis.

