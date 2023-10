Nga Whakamahinga Hou o te Origami i roto i te Mokowhiti, Hangarau, Pangangarau, me te rongoa

By

Ko Origami, he momo toi tawhito e uru ana ki te kopa pepa, kua kitea nga tono hou i roto i nga waahi maha tae atu ki te waahi, te miihini, te pangarau, me te rongoa. Ko tetahi tangata paionia e whakamahi ana i te origami i roto i enei tono ko te miihini aerospace Kanata, a Manan Arya.

Kua whakatapua a Arya ki te whakaoti i te wero o te aukati i te rama whetu i roto i te ao e kiki ana i te maha o nga whetu e kore e taea te whakaaro - tae atu ki te mahuru piriona. I roto i te uiuinga tata me Eric Sorensen mo te New Reality, i whakaatu a Arya me pehea te mahi origami i roto i nga torotoro mokowhiti a meake nei.

Kua whakamahia te ariā o te origami ki te whakawhanake i nga hanganga ka taea te tuwhera me te whakakoi ki muri kiato, na reira ka pai ake te whakamahi mokowhiti i roto i nga waka mokowhiti. Ka taea te whakamahi i enei hanganga takai i roto i nga waahanga rereke o te miihana mokowhiti, e whakarato ana i nga otinga pai mo te rokiroki, te kawe, me te tuku.

I tua atu, kei te whakamahia nga maataapono o te origami i roto i te miihini hei whakaoti rapanga uaua. Ma te whakamahi i ana tikanga whakakopa, kei te whakawhanake nga miihini i nga tikanga hou mo te hoahoa me te hanga momo hanganga. Kei roto i tenei ko te hanga i nga panui ka taea te whakawhānui me te kirimana, e pai ake ai te ngawari me te urutau i roto i nga momo tono.

Ka whai waahi ano nga ahuatanga pangarau o Origami ki te whakaoti rapanga uaua. Ko ona maataapono ahuahanga e taea ai e te hunga pangarau te whakawhanake i nga algorithm hou me nga tauira, hei awhina i te ahu whakamua o nga mara penei i te ahuahanga, te hangarite, me te arotautanga.

Ano, kua awhi te mara rongoa i te origami ki te hoahoa i nga taputapu rongoa hou me nga taputapu rongoa. Ko enei taputapu he mea whakaawehia e nga maataapono kopaki a te origami, e taea ai te hangai i te wa e kawe ana me te whakawhanui mo te whakamahi i nga mahi rongoa.

Ko nga tono a Origami i roto i te waahi, te miihini, te pangarau, me te rongoa kei te puta tonu, engari kei te mau tonu te kaha mo te ahu whakamua. I te wa e haere tonu ana nga kairangahau me nga miihini ki te tirotiro i nga kaha o tenei momo toi tawhito, he kore mutunga nga huarahi mo te whakamahi origami i roto i nga momo ahumahi.

