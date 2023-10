Origami: Mai i nga Toi Tawhito ki nga Whakataunga Hou mo te Mokowhiti me te Hangarau

Ko Origami, te toi a Hapanihi tawhito mo te kopa pepa, kei te whakamahia inaianei ki te whakaoti rapanga hou i roto i nga momo waahi penei i te torotoro mokowhiti, te miihini, te pangarau, me te rongoa. Ko tetahi miihini aerospace, a Manan Arya, e whakamahi ana i te origami hei whakatuwhera i nga mea ngaro o te ao.

I roto i te torotoro mokowhiti, ka taea e te kanapa mai i nga whetu te arai i te kitenga o nga aorangi rite te Ao ki te taha o nga whetu rite te ra. Ko te marama e whakaatahia ana mai i enei aorangi he 10 piriona taima atu i te marama o te whetu, he uaua ki te kite. Kei te mahi a Arya i tetahi otinga hei aukati i te rama whetu i roto i te ao kei roto pea nga piriona whetu. E whakapono ana ia ka whai waahi nui te origami ki tenei mahi.

Me whakarewa nga miihini nui ki te mokowhiti, engari me whakakopa ano hoki i enei hanganga kia pai ai te uru ki roto i nga toka, katahi ka horahia ina tae ki te waahi. E kii ana a Arya ki tenei wero ko te "raruraru peke" - te whakauru i te hangarau whakawhanui ki roto i te kapene mokowhiti iti.

Ka tukuna e Origami tetahi tono whakahirahira mo te miihini i te waahi. Kua angitu a NASA me te origami i roto i nga kaupapa e pa ana ki te waahi. Hei tauira, ko te whakaata matua a James Webb Telescope me te parepare ra i takai mo te whakarewatanga, katahi ka horahia ki te waahi. Ko nga whakaahua kaha i mauhia e te karu karu hei whakahihiko mo nga kaupapa penei i te whetu whetu.

Ko te hanga a Arya, ko te wheturangi, he taputapu mama e aukati ana i te marama o te whetu, ka taea e nga karu karu te hopu i nga whakaahua o nga exoplanets ngoikore e tata ana ki te whetu. He rite tonu te rahi ki te taimana poipaparo ina totoro katoa, engari me takai me te kiki ki roto i te toka mo te whakarewatanga. Ko te hangahanga Origami ka taea te kopaki kiato e hiahiatia ana mo nga miihana mokowhiti.

Ko nga mahi a Arya me te origami ka toro atu ki tua atu i te torotoro atea. Kei te titiro ia ki te tono tikanga origami ki nga karetao me nga taputapu koiora. Ahakoa kei te haere tonu te paanga o ana mahi mo te wa roa, ko te tumanako a Arya ka waiho hei turanga mo nga whakatipuranga hangarau.

Ko Origami, he momo toi tawhito, kei te whanake tonu me te kimi tono auaha i roto i nga momo mara. E whakaatu ana i te kaha o te whakakotahi i nga mahi toi me nga hangarau hou hei whakaoti rapanga uaua.

Rauemi:

– Rongonui o te Ao: [URL]

– NASA/JPL-Caltech: [URL]