NASA's Europa Clipper: Te tirotiro i te Marama a Jupiter mo nga Tohu o te Ora

Kei te whakarite a NASA ki te whakarewa i te waka mokowhiti Europa Clipper i te tau 2030 i runga i te kaupapa ki te tirotiro i te marama o Jupiter, i Europa. Kua roa tenei marama hukapapa e arohia ana e te hunga rangahauiao na te kaha ki te pupuri oranga. Kei raro i tana mata tio he moana nui he nui ake te wai i nga moana katoa o te Ao. Kei a Europa ano nga mea e tika ana mo te oranga, tae atu ki te waro, te hauwai, te hauota, me te hāora.

Ko tetahi o nga whainga matua o te kaupapa Europa Clipper ko te tirotiro i te nohonga o te marama. Ka mahia e te waka mokowhiti nga rererangi maha ki te ako i te matawhenua o Europa me te aromatawai i tona kaha ki te tautoko i nga rauropi ora. Heoi ano, he tino arai hei arai - ko nga whitiki iraruke kaha a Jupiter, e whakatuma ana ki te waka mokowhiti me ana taonga.

Hei whakaiti i nga tupono o te whakamaaramatanga iraruke, kua hangaia e nga miihini NASA he huarahi rererangi uaua mo te Europa Clipper. Ka whai te waka mokowhiti i nga orbit elliptical e pupuri ana i te tawhiti mai i nga whitiki radiation a Jupiter ka taea. He wa poto noa i roto i te rohe iraruke tino kaha i ia rerenga ki te kohi raraunga nui i mua i te hokinga ki te whakaora.

Ko te Europa Clipper he taputapu e iwa kua whakatapua hei whakamohiotanga mo te hanganga o te marama me te taiao. Ko enei taputapu ka ine i te hohonu me te tote o te moana o Europa, ka ako i te hanganga matū, ka rapu i nga pupuhi o te kohu wai e puta ana i roto i te anga hukapapa.

Hei tiaki i nga taputapu tairongo mai i te taiao iraruke kino a Jupiter, ka mau ki roto i nga patu konumohe i hangaia. I hangaia tenei patu ki te tango i nga matūriki hiko teitei me te whakaneke atu i a raatau mai i roto o te waka mokowhiti, me te whakarite i te haumaru o nga taputapu me te pono o nga raraunga kua kohia.

Ko nga raraunga i kohia e te Europa Clipper ka awhina i nga kaiputaiao ki te whakatau mena he kaitono tuatahi a Europa mo te manaaki i te oranga. Ma te ako i tenei marama hukapapa, e tumanako ana nga kaiputaiao ki te whakawhānui ake i to maatau mohiotanga ki te waahi noho me te kaha o te oranga o te ao.

