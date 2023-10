Ko te Rotorcraft Dragonfly a Titan ki te rere i roto i nga rangi ke

Ko te waka a Dragonfly rotorcraft a NASA, he waka atea te rahi o te waka i hangaia hei tirotiro i te marama o Saturn, a Titan, he huarahi tata ki te timata i tana kaupapa pakaru whenua. I mua i to haerenga ki roto i te hau methane-ki tonu o Titan, i whakamatauria e Dragonfly i roto i nga kauhanga hau i konei i runga i te whenua, he rite ki nga ahuatanga o te tangata ke ka pa ki a ia i te waahi.

I whakahaerehia e nga miihini NASA te raupapa o nga whakamatautau i te Subsonic Tunnel i te Langley Research Center i Virginia ki te whakarite i te kaha o Dragonfly ki te whakatere i te hau o Titan. Ko nga whakamatautau he tauira haurua o te Dragonfly e waru nga rotors, e whakataurite ana i te hekenga o te waka, te rere hiko, me te rere whakamua i runga i te mata o te marama. Huihui katoa, neke atu i te 700 nga oma a Dragonfly i roto i nga kauhanga hau, ka puta mai he 4,000 nga tohu raraunga takitahi.

Ko nga raraunga i kohia mai i enei whakamatautau ka whai waahi nui ki te whakarei ake i te tika o nga tauira whaihanga me te whakanui ake i te maia ki nga kaha o Dragonfly i runga i te whenua i mua i tana haerenga ki Titan.

Ko Titan, te marama nui rawa atu o Saturn, i noho ngaro noa tae noa ki te taenga mai o te waka mokowhiti a Cassini i te tau 2004. Na nga kitenga tata a Cassini i kitea he ao moana a Titan me nga tinana o te wai ewaro me te mewaro, tae atu ki nga awa, roto me nga moana. Ko te huringa mewaro ahurei i runga i Titan, kei reira te mewaro e hanga ana i nga kapua ka heke ano he ua, he taiao whakaihiihi mo te ako i te nohonga pea o nga momo ora he tino rerekee mai i era e kitea ana i runga i te whenua.

Ko te Dragonfly, me ona ringa e wha me nga rotors helicopter tapae, he tino pai ki te tirotiro i te iti o te kaha o Titan me te mato o te hau. Ka whakahaerehia e te waka mokowhiti nga rererangi poto i te tuatahi, ka piki haere ki te roa atu o nga rererangi "pekepeke" mo te tawhiti ki te 5 maero me te kohikohi tauira mai i te taiao o te marama.

Ahakoa ko te whakarewanga a Dragonfly e kiia ana mo mua atu i te 2027, kei te piki haere te tumanako. Ko te korero a Lori Glaze, te kaiwhakahaere o te Waahanga Pūtaiao Planetary NASA, "Ma te Dragonfly, kei te huri matou i te pakimaero pūtaiao hei meka torotoro." Ko te misioni he tohu tino nui i roto i te torotoro mokowhiti, a, ma ia hikoinga ka whakatata atu tatou ki te mahi whakahirahira ki te whakahaere i tenei waka rererangi hou puta noa i te rangi me te mata o Titan.

FAQ

Q: He aha te Dragonfly?

A: Ko te Dragonfly he waka motika te rahi i hangaia e NASA ki te torotoro i te hau me te mata o te marama o Saturn Titan.

Q: Ahea te Dragonfly whakarewa?

A: Kua whakaritea kia whakarewahia a Dragonfly i mua atu i te 2027.

Q: He aha te mea ahurei mo Titan?

A: Ko Titan te marama me te taiao rite moana, e whakaatu ana i nga awa, nga roto, me nga moana kua whakakiia ki te wai ewaro me te mewaro. Ko nga ahuatanga o te hau ka waiho hei kaupapa whakahirahira mo te ako mo te noho noho.

Q: Me pehea e toro ai a Dragonfly i a Titan?

A: Ka whakahaere a Dragonfly i nga rererangi poto, ka piki haere te tawhiti e hipokina ana, ka hanga poka i te huarahi ki te kohikohi tauira mai i te taiao o Titan.

P: He aha te take he mea nui nga whakamatautau kauhanga hau mo Dragonfly?

A: Ko nga whakamatautau o te kauhanga hau he whakahoki ano i nga ahuatanga kee o te hau o Titan me te awhina i nga miihini NASA ki te aromatawai i nga mahi aerodynamic a Dragonfly, me te whakanui ake i te maia ki tona kaha ki te whakatere i te taiao ahurei o te marama.