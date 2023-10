Ka Whakawhanakehia e NASA te Puha Roketi Taapiri Maamaa mo te Tuhura Mokowhiti Hohonu

By

Ko nga miihini NASA kua eke ki tetahi waahanga nui i roto i te hanga taapiri, e mohiotia ana ko te taarua 3D. Kua angitu ratou ki te whakawhanake i tetahi puha miihini takirirangi i hangaia ki te konumohe he mama ake, he pai ake hoki i nga puha o mua. Ko tenei mahi hou ka kaha ki te huri i te torotoro mokowhiti hohonu ma te whakanui ake i te kaha o te utu.

Ko te puha miihini toka konumohe i hangaia hei waahanga o te Reactive Additive Manufacturing mo te kaupapa Tuwha Ahumahi Ahumahi (RAMFIRE). Ko te kaupapa e putea ana e te Kaiwhakahaere Mihana Hangarau Mokowhiti a NASA (STMD) me te whai ki te ahu whakamua i nga puha takirirangi konumohe maamaa, he mea hanga taapiri e kaha ana ki te tu atu i nga wera me nga pehanga teitei.

Ko tetahi o nga ahuatanga nui o te puha RAMFIRE ko ona awa iti o roto, e pai ana te whakamatao i te wa e mahi ana te miihini roketi. Ko tenei hoahoa ka aukati i te puha kia rewa me te whakarite kia mau tonu ahakoa i raro i nga ahuatanga tino kino. Hei taapiri, kaore i rite ki nga puha tuku iho e hiahia ana kia maha nga waahanga kia honoa, ka hangaia te puha RAMFIRE hei waahanga kotahi. Ka whakaitihia te maha o nga here e hiahiatia ana, ka tino heke te wa whakangao.

Ko te whakawhanaketanga o nga puha takirirangi i hangaia hei taapiri keemu mo te torotoro mokowhiti hohonu. Ma te whakamahi i te hangarau ta 3D, ka taea e NASA te whakaputa i nga puha mama ake, pai ake hoki e kaha ana ki nga ahuatanga kino o te haerenga mokowhiti. Ko tenei pakaruhanga ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te hoahoa waka mokowhiti me te whakanui ake i te kaha o te utu mo nga misioni kei te heke mai.

Na te ahunga whakamua i roto i nga mahi whakangao taapiri, kei te para te NASA i te huarahi mo te torotoro mokowhiti a meake nei. Ma te turaki i nga rohe o te hangarau me nga mahi auaha, ka taea e ratou te tuku waka mokowhiti nui ake, pakari ake hoki ki te torotoro i nga pito tawhiti o to tatou ao.

Nga wehewehe:

1. Te hanga taapiri, te taa 3D ranei: he mahinga ki te hanga taonga ahu-toru ma te whakatakoto papanga papanga ma ia paparanga i runga i te tauira matihiko.

2. Puha pūkaha tākirirangi: he wāhanga o te pūkaha tākirirangi e arai ana i te rere o ngā haurehu, e tuku ana te pana.

Puna: NASA, Kaiwhakahaere Mihana Hangarau Mokowhiti (STMD)