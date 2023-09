Kei roto i te tinana o te tangata nga piriona o nga pūtau, ka kitea e te ako

Kua whakatauhia e tetahi rangahau hou kei roto i te tinana o te tangata te maha o nga pūtau. I tātarihia e nga kairangahau neke atu i te 1,500 nga pepa ki te whakatau he tata ki te 36 piriona nga pūtau o te tane pakeke, ko nga wahine pakeke he 28 trillion me nga tamariki 10 tau te pakeke kei te 17 trillion. Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te retaata PNAS, i whakaarohia te rahi me te maha o nga momo 400 o nga pūtau puta noa i nga kopa 60 i roto i te tinana. I kitea e te tātaritanga he hononga kōaro rite tonu i waenga i te rahi pūtau me te tatau. Arā, he iti ake te tau whānui o ngā pūtau nui ki ngā pūtau iti ake. Ka horahia e tenei tauira te whānuitanga o nga rahi o nga pūtau, mai i nga pūtau toto whero iti ki nga pūtau uaua nui.

I whakaae nga kaituhi rangahau he herenga ki o raatau kitenga. Ko nga whika e whakaratohia ana i runga i nga pakeke me nga tamariki "toharite", kaore i te whakaaro mo te rereketanga nui o te rahi me te taumaha i waenga i nga tangata takitahi. I kii ano nga kairangahau he koretake i roto i o raatau whakatau na te whakawhirinaki ki nga inenga autaki kaua ki nga ine tika o te papatipu pūtau. Heoi, kua kitea e te rangahau nga rerekeetanga i roto i nga whakatau tata o mua, tera pea ka whai paanga ki to maatau mohio ki te hauora me nga mate e pa ana ki te lymphocyte penei i te HIV me te reukemia. I kitea e te rangahau he tata ki te 2 trillion lymphocytes kei roto i te tinana o te tangata, e wha nga wa teitei ake i nga whakatau tata o mua.

Me rangahau ano kia maarama ake ai nga tatauranga o nga pūtau i roto i te tinana o te tangata, ina koa mo nga wahine me nga tamariki. Heoi ano, ko tenei rangahau he tino maarama ki te maha o nga pūtau e hanga ana i te tinana o te tangata me te hononga i waenga i te rahi me te tatau.

Rauemi:

