Wewete i nga mea ngaro o nga tikanga ruku Kingfisher na roto i te tātaritanga ira

Kua timata nga kaiputaiao ki te rangahau whenua ki te wetewete i nga mea ngaro ira kei muri i nga kaha ruku whakamiharo o nga momo momo kii. He whakatewhatewha i whakaputaina i roto i te retaata Communications Biology kua whakamarama hou mo te hononga i waenga i nga ira o te hunga kii ika me o raatau mahi ruku ruku whakamiharo.

E mohiotia ana te iwi Kingfish mo te ruku tere uira ki te wai ki te hopu ika. Ko tenei mahi rererangi ahurei, he torutoru noa nga momo manu, ka ara ake nga patai mo te kore e whara i o ratau roro i enei ruku tere. Hei tuhura i tenei ahuatanga, i tirotirohia e te roopu kairangahau te DNA o nga momo kingfisher 30, tae atu ki nga momo kai ika me nga momo kai-kore.

I kitea e te rangahau nga urutaunga ira tino pai e taea ai e nga kai ika kai ika ki te ruku mahunga me te kore e kino ki o ratau roro. Ko enei whakarereketanga e hono ana ki te kai me te hanganga roro. Ko te mea nui, i kitea nga huringa i roto i te ira AGT, te kawenga mo te ngawari o te kai, tae atu ki te ira MAPT, e whakahaere ana i nga pūmua tau e pa ana ki te whanonga whangai.

He nui te mahi a nga pūmua Tau ki te whakapumau i nga hanganga moroiti i roto i te roro. Ko te kohi nui o nga pūmua tau e pa ana ki nga whara o te roro me te mate a Alzheimer i roto i te tangata. Ko nga kairangahau e kii ana ko enei pūmua e mahi ana i nga kaupapa e rua i roto i te kingfishers. Ehara i te mea he tautoko hangahanga ki te roro engari he tipu ano pea hei tiaki i nga manu mai i nga paanga kino o te taunga ki runga i te mata o te wai.

Ko tenei kitenga ka whakatuwhera i tetahi huarahi rangahau hou mo te paanga o nga rereketanga ira i te hanga pūmua me te whai waahi ki te mauri o te roro kingfisher ki nga kaha aki. Ko te rangahau e whakaatu ana i nga paanga whanui mo te mohio ki nga whara o te roro i roto i te tangata, penei i te ngangau e mau tonu ana i nga mahi hakinakina.

E ai ki a Takuta Shannon Hackett, te kaituhi matua o te rangahau, e tohu ana te rangahau i te hiranga o nga kohinga whare taonga ki te ahu whakamua i te matauranga putaiao. Na roto i te tirotiro i nga tauira kikokiko kua tiakina, i taea tenei rangahau. Ko enei kohinga ka taea e nga kaiputaiao te hura i nga korero huna me te hura i nga mea ngaro mo te ao taiao.

I roto i te katoa, ko tenei rangahau e whakarato ana i nga whakaaro nui ki nga urutaunga ira a nga kaihoe kii e taea ai e ratou te mahi i a ratou mahi ruku whakamiharo. Ma te mohio ki nga hononga whakahirahira i waenga i nga ira, nga kai, me te hanganga roro, ka whakatata atu nga kaiputaiao ki te whakamaarama i nga mea ngaro o te kukuwhatanga kei muri i tenei ahuatanga whakamiharo.

FAQ

P: He aha te mohiotanga o te hunga kii?

E rongonui ana nga kai hii ika mo a ratou mahi ruku tere uira ki te hopu ika.

P: Me pehea te ruku a nga kii hii ika me te kore e whara o ratou roro?

Ma te urutaunga ira ka taea e nga kii hii ika te ruku mahunga me te kore e kino ki o ratau roro. Ko enei whakarereketanga e hono ana ki te kai me te hanganga roro.

P: He aha nga ira e hono ana ki te kaha ruku kingfisher?

Ko nga ira ira ira i roto i te ira AGT (e pa ana ki te ngawari o te kai) me te ira MAPT (te kawenga mo nga pūmua tau e pa ana ki te whanonga whangai) ka kitea i roto i nga kai kingfishers.

P: He pëhea te tiaki a te tau i te roro o te kïngi?

Ko nga pūmua Tau, me te whakapumau i nga hanganga moroiti i roto i te roro, ka taea hoki te tiaki i nga roro o te kii hii ika mai i nga hua kino o te taunga ki runga i te mata o te wai.

P: He aha nga paanga whanui o tenei rangahau?

Ma te mohio ki nga whakarereketanga ira a nga kaihopu kingi ka marama pea te kaha o te roro ki te whakaeke i nga kaha o te tangata, ina koa mo nga whara me nga mate e pa ana ki nga hakinakina penei i te mate a Alzheimer.

P: He aha te take nui o nga kohinga whare taonga i roto i tenei rangahau?

Ko nga kohinga whare taonga e whakarato ana i nga rawa utu nui mo nga rangahau pūtaiao. Ko nga tauira o te kikokiko kua tiakina i taea e nga kairangahau te tiki i nga korero ira matawhānui o nga momo kingfisher me te wetewete i nga mea ngaro kei muri i o raatau kaha ruku.