Ka Whakamahia nga Namu Hua Nga Maharahara ki te Whakatere ki te Kai, Kite Akoranga

Kua kitea e nga Kairangahau he pehea te huri a te roro namu hua i nga maharatanga o nga utu o mua ki nga whanonga mahi, ka taea e ratou te kimi kai. Ko te tikanga, ko te rohe matua o te roro e kiia nei ko te tinana harore e tukatuka ana i nga korero hongi me te whakatau i nga uara ki nga momo kakara. Heoi, kaore i te maarama he pehea te awe o enei uara ki nga mahi motuka. I kitea e tenei rangahau he kahui neuron e kiia nei ko UpWiNs e whai waahi nui ana ki te huri i nga mahara hongi ki roto i nga nekehanga whakarunga.

Ko nga namu hua, pera i etahi atu ngarara, ka huri whakarunga ki te hau ki te whai i nga kakara me te kimi no hea nga kakara ataahua. Ko te punaha hongi i roto i te roro o te namu ka kitea, ka rongo i enei kakara e kawea ana e te hau, e arahi ana i te namu ki te utu. I kitea e nga kairangahau ko nga UpWiN te whakauru i nga whakauru aukati me te whakaihiihi mai i nga waahanga rereke o te tinana harore, ka huri te namu ka neke ki runga i te hau.

Ko te tinana harore i roto i te roro o te namu ka mahi me te whakauru i nga korero hongi me te whakatau i nga uara pai, kino ranei ki nga momo kakara. I kitea e nga kairangahau ko nga maharatanga i hangaia i roto i nga wahanga rereke o te tinana harore ka puta nga ahuatanga rereke, ko etahi anake e akiaki ana i te neke o te namu. Ka whiwhi nga UpWiN i nga tohu aukati me te whakahihiri mai i enei waahanga, ka taea e te namu te whakatere tika ki te puna o nga kakara ataahua.

Ko tenei rangahau he maarama ki te whakamaoritanga o nga uara pai me nga uara kino ki roto i nga mahi e maumahara ana. Ka tukuna ano e nga UpWiN nga tohu whakahihiri ki nga neuron dopaminergic mo nga akoranga teitei ake. Ma te mohio ki enei tikanga ara iahiko neural ka awhina i te whakamaarama me pehea te mahi tahi o nga neuron dopaminergic whakarara me nga puunaha iti mahara ki te arahi i nga mahi a te mahara me te ako i te taumata o nga iahiko neural takitahi.

Ka taea e etahi atu rangahau mo nga namu hua te whakamarama i te waahi o nga maharatanga ki te whanonga me te ako i roto i nga roro vertebrate me te roro kore.

Puna: HHMI (Howard Hughes Medical Institute)

Nga wehewehe:

– Te tinana o te harore: He rohe o te roro ka kitea i roto i etahi pepeke, he kawenga mo te tukatuka korero hongi me te whakatau uara ki nga momo kakara.

– UpWiNs: He kahui neuron e whakauru ana i nga tohu aukati me nga tohu whakahihiri mai i nga wahanga rereke o te tinana harore, e arahi ana i nga namu hua ki te neke whaka runga hau ki nga kakara ataahua.

Rauemi:

– HHMI (Howard Hughes Medical Institute)

– Rangahau Taketake: “Nga tikanga ara iahiko neural mo te huri i nga valences olfactory ako ki te nekehanga hau” na Yoshinori Aso et al. eLife