Ka aroturuki nga Satellites i te Whanaketanga o El Niño i te Moana-nui-a-Kiwa

Ko nga Satellites, penei i te Sentinel-6 Michael Freilich, kei te mataki i tetahi ahuatanga e tupu ana i te Moana-nui-a-Kiwa. Ko nga wai e tata ana ki te tai hauāuru o Amerika ki te Tonga kei te piki ake te pāmahana, ka puta te pikinga o te taumata o te moana. Ko tenei pikinga o te mahana o te moana ka pa nui ki nga tauira huarere i Ahia me Amerika Te Tai Tokerau, he ahuatanga e kiia nei ko El Niño.

Ki te whai whakaaro mo te El Niño i tenei tau, kei te tirotirohia e nga kairangahau nga ahuatanga o mua. I roto i te korero i tukuna e te NASA's Jet Propulsion Laboratory, e kii ana i pa ki a California te ua nui i te wa o te El Niño 2015-2016, ka piki te ngaru, te waipuke, me te paru.

Ko tetahi ahua hou mai i te NASA e whakataurite ana i te timatanga o te El Niño 2023 ki nga tauira i kitea i Oketopa 1997 me Oketopa 2015, i whakaarohia he mahi tino kino e te tari mokowhiti. Na enei mahi o mua i huri ai te mahana o te ao, te ahua o te hau, me te taumata o te moana.

Ka piki ake te mahana o te wai mata, ka ngoikore nga hau mata o te rawhiti ki te hauauru. Ko tenei huringa ka piki ake te ua ki te rawhiti me te pokapū o te Moana-nui-a-Kiwa, i te wa e paheke ana te ua o Indonesia. I tua atu, ko nga mahi i te Moana-nui-a-Kiwa ka whakarereke i te awa rererangi, ka hua ake ka makuku me te makariri i te tonga o Amerika, ka maroke ake, ka mahana ake i te raki.

Ahakoa te ahua ngawari o te El Niño o tenei tau ki nga huihuinga o mua, ko ta Josh Willis, te kaiputaiao kaupapa mo Sentinel-6 Michael Freilich, e kii ana ka taea tonu te kawe mai i te takurua makuku ki te Tonga ki te hauauru o Amerika mena ka rite nga ahuatanga.

Ko te Sentinel-6 Michael Freilich amiorangi he wahanga o te misioni a Copernicus Sentinel-6/Jason-CS, he mahi tahi e uru ana ki te European Space Agency, te European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites, NASA, me NOAA. I whakaingoatia ki a Michael Freilich, te kaiwhakahaere o mua o te Waahanga Pūtaiao Whenua o NASA.

