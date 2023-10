Te Tirohanga i te Nui o te Ao: He Haerenga me te Whakaata Mokowhiti a James Webb

I te wa e mura ana nga rama i roto i te whare tapere me te tiimata o te kiriata "Deep Sky", ka miharo ahau ki nga tirohanga whakamihi o te James Webb Space Telescope (JWST) e tere ana i te waatea. I kawea ahau e te kiriata ki runga i te haerenga kaore i whakaatu noa i nga mea whakamiharo hangarau o te telescope engari i whakatō hoki i te mataku me te miharo mo te whanuitanga o te ao.

Ko te Kaiwhakahaere a Nathaniel Kahn te tohunga ki te hanga pakiwaitara i tua atu i nga mahi hanga karu. Ka rukuhia nga wawata me nga uauatanga o te roopu JWST i a ratou e whakarite ana mo tana whakarewatanga o mua. Kaore i rite ki tona mua, te Hubble Telescope, kotahi noa te huarahi ki te JWST kia tae atu ki tona haerenga - Lagrange Point 2, kotahi miriona maero te tawhiti atu i te whenua.

Ko te kiriata nei e whakaatu ana i nga mahi a te JWST kia eke ki tana tuunga whakamutunga, tae atu ki te whakatakotoranga o tana parepare hiriwa, he waahanga nui i hangaia hei tiaki i te karu mai i te wera o te ra me te pokanoa. Na roto i nga raupapatanga whakamiharo a CGI, ka kite matou i te putanga o enei mahi whakahirahira, na te Kaihanga YouTube a John Boswell, e mohiotia ana ko melodysheep.

Ahakoa kei te whakauruhia e te kiriata nga whakaahua pono i hopukina e te JWST, e whakaatu ana hoki i nga herenga o te tirohanga a te tangata. Ko nga taputapu infrared kaha o te telescope ka taea e tatou te kite i nga korero e kore e kitea, e hura ana i nga korero whakamiharo o te whanau whetu, nga papaa aapapa, me nga tupuni tawhiti. Te faahaamana‘o ra te reira ia tatou e mea rahi a‘e te mau mea o te ao nei i ta te mata e ite ra.

Ka mutu, ka mutu te "Deep Sky" i te wa e tatari ana i te wa i whakahokia mai ai e te JWST ana whakaahua tuatahi ki te whenua. Ka rongohia matou ki nga tirohanga whakamihi o te papa hohonu, nga nebula, tae atu ki te ahua o te aorangi o te ao ke. Ko enei whakaahua hei whakamaharatanga mo te ataahua mutunga kore me te whanui kei tua atu o to tatou ao.

I to’u faaru‘eraa i te fare ta‘i ta‘i, aita i nehenehe ia‘u ia ore e feruri i te faufaa o teie misioni. Ko nga kitenga a te JWST ehara i te mea ka whakawhānui noa i o tatou matauranga putaiao engari ka mura ano o tatou whakaaro me o tatou hiahia mo nga mea e kore e mohiotia. E whakaatu ana i nga mahi whakamiharo a te tangata ki te turaki i nga rohe o te torotoro haere me te tuku i te whakaaro nui ki a tatou mo te ao.

FAQs

Q: He aha te James Webb Space Telescope?

A: Ko te James Webb Space Telescope he kaitirotiro mokowhiti kaha ki te whakatuu hei angitu i te Hubble Telescope. He mea hoahoa ki te hopu whakaahua me nga raraunga i roto i te wahanga infrared o te hihinga electromagnetic, e taea ai e nga kaiputaiao te ako i te ao i roto i nga korero o mua.

P: He aha te "Deep Sky"?

A: Ko te "Deep Sky" he kiriata na Nathaniel Kahn i whakahaere e whakaatu ana i nga korero mo te haerenga a James Webb Space Telescope mai i tona hanganga ki ana kitenga whakamiharo. Ka whakakotahihia e ia nga whakaahua pono mai i te karu me nga raupapa CGI hei hanga i tetahi wheako whakahihiri me te whakaaro-whakaaro.

Q: He aha te Lagrange Point 2?

A: Ko Lagrange Point 2, ko L2 ranei, he ira taurite i te weriweri kei te kotahi miriona maero te tawhiti atu i a Papatūānuku ki te anga whakamua ki te rā. Koia te waahi kua tohua mo te James Webb Space Telescope, e whakarato ana i te taiao pumau mo ana tirohanga.

P: He aha te mea nui a James Webb Space Telescope?

A: Kei te James Webb Space Telescope te kaha ki te huri i to maatau mohiotanga ki te ao. Ko ona kaha matatau i roto i te arorangi infrared ka taea e tatou te kite tawhiti atu i nga mea e taea ana i tenei wa, te hura i nga mea ngaro mo te takenga mai o nga whetu, te hanganga o nga tupuni, me te noho o nga exoplanets.

P: I te wa i whakahokia mai e te James Webb Space Telescope ona whakaahua tuatahi?

A: I whakahokia e te James Webb Space Telescope tana huinga whakaahua tuatahi ki te Ao i te 12 o Hurae, 2022. Ko enei whakaahua he tirohanga ki nga mea whakamiharo huna o te ao me te tohu i tetahi tohu tino nui i roto i ta matou whainga ki te torotoro i te ao.