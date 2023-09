Te Mahi a te Urea Ionized i te Takenga o te Ora i runga i te whenua

He nui nga mahi a nga kaiputaiao ki te mohio ki te takenga mai o te ora i runga i te whenua ma te whakamahi i nga tikanga whakahiato hihihihiri hou. Na roto i te ako i te katote me te tauhohenga o nga ngota ngota Urea, kua whakamaramatia e nga kairangahau te ahua o te hanga o nga poraka o te ora i te wa o mua i te koiora.

I roto i tenei wa, he iti ake te mato o te hau o te whenua, ka taea e te irarangi mokowhiti te kaha nui ki te katote ngota ngota. Ko nga puke wai iti kei roto he Urea, he puhui pararopi tino nui mo te hanga turanga karihi, i kitea ki tenei iraruke kaha. Ko te mutunga, ka huri te Urea ki nga hua tauhohenga ka noho hei turanga mo te oranga.

Hei whakatewhatewha ake i tenei tukanga, i whakamahia e tetahi roopu rangahau o te ao mai i te Whare Wananga o Tohoku, Te Whare Wananga o Geneva, ETH Zurich, me te Whare Wananga o Hamburg i te huarahi hianga hianga X-ray. I whakamahia e tenei tikanga he puna rama whakangao-nui me te miihini-iti-micron wai papatahi hei tirotiro i nga tauhohenga matū i roto i nga wai me te tino tika o te waa.

Na roto i te ako i nga huringa i roto i nga ngota ngota Urea i te taumata femtosecond (kotahi hauwha o te hekona), ka kitea e nga kairangahau te tukanga hihiri ka puta i muri i te katote. Ka pakaru te iraruraru katote i te koiora o te Urea, engari i te wa e memeha haere ai te hiko, ka tere, he uaua hoki te tauhohenga o nga ngota ngota Urea.

Ko nga rangahau o mua i aro ki nga tauhohenga rapoi i roto i te wahanga hau, engari i hangaia e te roopu he taputapu hei whakaputa i te rewharewha tino angiangi i roto i te korehau hei whakawhanui i a raatau rangahau ki te taiao wai, koinei te waahi taiao mo nga tukanga matū-koiora. Na tenei ahunga whakamua i taea e ratou te ako me pehea te puta o nga tauhohenga i roto i te waa.

Ehara i te mea ko tenei rangahau e whakaatu ana i nga maaramatanga ki te takenga mai o te ao i runga i te whenua, engari ka whakatuwhera i nga huarahi hou ki te waahi hou o te matū attochemistry. Ma te maataki i nga tauhohenga ngota i te taumata o nga korero kaore ano i rite, ka hohonu ake te maarama o nga kaiputaiao ki nga tikanga matū me te ahu whakamua i to maatau mohiotanga ki nga tikanga taketake e akiaki ana i te oranga.

