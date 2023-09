Nga Whakanuia me nga Whakaaro Matatika o te Whakatika ira i roto i te rongoa

Ko te whakatikatika ira, he waahi whakahirahira i roto i te rongoa, ko te kaupapa matua o te huihuinga kupu matua a Takuta Tamara Sunbul, i tapaina "He Wa Hou mo te rongoa: Digital Diagnostics and Therapeutics." Ko Dr Sunbul, te kaiwhakahaere hauora o Clinical Informatics i Johns Hopkins Aramco Healthcare, i whakanui i te kaha o te whakapapa me te whakawhirinaki ki te kohinga raraunga i roto i te waa.

Ko te kaupapa o te hangarau matihiko, penei i te whakatika ira, he kite i nga mea rerekee ka puta he rerekee nga hua ka tukuna he rongoa. I whakamarama a Dr Sunbul ka taea e nga tangata takitahi te whakautu rereke ki te rongoa kotahi, me te whakaatu i te hiahia mo te taatai ​​me nga tikanga maimoatanga.

Ko tetahi o nga tino ahunga whakamua i roto i te whakatikatika ira ko te CRISPR-Cas9, e kiia ana ko "te kutikuti ira." Ko tenei hangarau ka tapahi tika i nga raupapa DNA i nga waahi motuhake, ka taea te whakakore, te whakauru ranei i nga raupapa ira e whakarereke ana i te turanga DNA. I te wa tuatahi i kitea e te CRISPR nga tono mo te ahuwhenua me te koiora koiora, i tohatoha a Dr. Sunbul i tona kaha ki te taatai ​​mamati me te rongoa.

I roto i te ao o nga taatai ​​matihiko, kua puta nga tikanga hou penei i te SHERLOCK me te DETECTR. Ko enei tikanga ka whakamahi i te whakatika ira kia taea ai te kite tere o nga mate hopuhopu penei i te COVID-19. I tua atu, kei te whakaurua te whakatika ira ki roto i nga mahi whakahura tarukino e nga kamupene penei i Atomwise, Deep Genomics, me Valo.

I tua atu, he mahi nui te whakatika ira i roto i te ahu whakamua i nga rongoatanga ira me te ira mo nga momo ahuatanga. Kei roto i tenei ko nga mate toto penei i te thalassemia, te mate mate pukupuku, me te hemophilia, tae atu ki nga ahuatanga penei i te Down syndrome, te matapo tuku iho, te cystic fibrosis, te mate pukupuku o Duchenne, me te mate o Huntington. Na roto i te whakamahinga o te CRISPR, kua taea ki te reprograma te punaha mate o te manawanui ki te aro ki o raatau ake mate pukupuku, mate (penei i te HIV, COVID-19, rewharewha, Malaria, Zika, me te aukati antibiotic), me nga mate mau tonu penei i te hypercholesterolemia me te momo. 1 mate huka.

Ahakoa enei ahunga whakamua whakamiharo, he mea nui tonu nga whakaaro mo te matatika, te ture, me te putaiao. I kii a Takuta Sunbul ko te whakatikatika ira he he ka pa he kino, me te whakanui i te hiahia kia tupato me te tika. I tua atu, ko te whakarereketanga ira ka pa ki nga whakatipuranga kei te heke mai, na te mea ka tukuna nga huringa korekore. No reira, ko nga matapakinga matawhānui e pa ana ki nga paanga matatika o te whakatikatika ira e tika ana hei whakarite i te tono whai mana me te tiaki i te oranga o te tangata takitahi me te hapori whanui.

– Takuta Tamara Sunbul, te kaiwhakahaere hauora o Clinical Informatics i Johns Hopkins Aramco Healthcare