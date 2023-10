Te Huringa Ahurangi Ka Whakamatea Nga Ora Ore Opee o Nga Peeke, I Kitenga Akoranga

He rangahau tata nei i whakaputaina i roto i nga Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences e kii ana ko te roanga o te oranga o nga pekapeka kei te noho morearea na te pikinga o te mahana o te ao. Ko te rangahau, i whakahaerea e nga kaiputaiao mai i te Whare Wananga o Dublin me te Whare Wananga o Bristol, i aro ki te huringa whakamoe o te roopu o nga pekapeka hu hoiho mohoao.

I kitea e nga kairangahau ko nga rereketanga o te rangi i te wa e moe ana nga pekapeka i pa ki te tikanga ngota mo te roa o to ratau oranga. Ko nga Telomeres, he wahanga o te DNA hei tiaki i nga pito o nga chromosomes, ka whakapoto ia wa ka wehe te pūtau. Ko tenei tukanga whakapoto e pa ana ki te koroheketanga me nga mate e pa ana ki te koroheketanga.

I kitea e te rangahau ko nga pekapeka i puta mai i te moe moe i te nuinga o te waa na te mea he mahana ake, he tino poto ake nga telomeres i whakaritea ki nga takurua o mua he makariri ake te mahana. I puta te awangawanga a Ahorangi Emma Teeling o te Whare Wananga o Dublin mo enei kitenga, e kii ana ko te pikinga o te pāmahana o te ao ka taea te whakaiti i nga painga o te moe moe i roto i nga pekapeka mohoao.

Ko Takuta Megan Power, te kaituhi matua o te rangahau, neke atu i te 200 nga pekapeka mohoao hu hoiho nui ake i nga takurua e toru ki te tirotiro i nga paanga o te moe moe i runga i nga telomeres. I kitea e te rangahau ko te hibernation he ahua o te whakahou, me nga telomeres e toro atu ana kaua e poto i te wa o te moe moe. Ko tenei toronga pea na te whakaaturanga o te enzyme telomerase, e taea ai e te telomeric DNA te tukurua i a ia ano kaore he kino.

Ko nga kitenga a te rangahau e whakanui ana i nga hua ka puta mai i te whakarereketanga o nga ahuatanga o te rangi ki te ahua roa o te pekapeka. Ko nga momo he roa te oranga me te puhoi o te whanautanga, penei i te pekapeka, he tino whakaraerae ki nga huringa taiao. Ko nga kairangahau e akiaki ana i te hiranga o te mohio ki te paanga o nga pekapeka me te urutau ki te tere o te huringa o te rangi.

Me rangahau ano hei tirotiro i te mahi a te telomerase ki te toronga o nga telomeres i te wa e moe ana. Ko te rangahau e whakaatu ana i te paanga o te huringa o te rangi ki te rauropi me te oranga o te taupori pekapeka, me te whakanui i te hiahia kia haere tonu nga rangahau me nga mahi tiaki ki te tiaki i enei mea whakamiharo.

Source:

– Megan L. Power et al, Hibernation telomere dynamics in a shifting climate: insights from wild greater horseshoe bats, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (2023). DOI: 10.1098/rspb.2023.1589

– Te Whare Wananga o Dublin