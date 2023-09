Te Whakanuia Nga Ratonga Rauwiringa Kaiao na roto i te Ecovoltaics: He Ara Tonu ki te Rauropi

Ko te huarahi tikanga ki nga whakaurunga hiko o te ra ko te whakakore i nga whenua me te whakanoho i nga panui solar ki runga i te mata kua tohua. Heoi ano, ka raru pea tenei tikanga ki nga punaha rauwiringa kaiao. Hei whakatairanga i te huarahi pumau me te whai mana ki te taiao, ka tono nga kairangahau mai i te Whare Wananga o Colorado State ki te whakamahi i nga mahi kaiao, e whakakotahi ana i te hanga hiko me te tiaki i nga ratonga rauwiringa kaiao.

Ko Agrivoltaics, e uru ana ki te whakamahi rua o te whenua mo te ahuwhenua me te whakaurunga o te ra, kua mohiohia he huarahi pai mo te oranga tonutanga. Heoi, ka aro nui ki te whakanui i te whakaputa hiko me te kore e whakaaro ki nga painga ka taea mo nga tipu me nga kararehe kei raro i nga panui solar. He rereke te huarahi ka mahia e te Ecovoltaics ma te hoahoa i nga raupapa o te ra e whakaaro ana ki nga hiahia o te rauwiringa kaiao, ina koa ki nga taiao iti-wai penei i nga otaota.

Ko nga kairangahau i whakaawe mai i a raatau mahi i Jack's Solar Garden, te waahi rangahau agrivoltaics nui rawa atu i te US I konei, ka ako ratou me pehea te whakarereke o nga panui solar i nga tauira o te ra me te whakarereke i te tohatoha ua, te hanga i nga taiao moroiti motuhake e tautoko ana i te rereketanga i roto i nga whakaurunga o te ra. Ko enei taiao moroiti te mea nui o te kaupapa o te taiao-a-roto.

Ko tetahi o nga painga nui o te ecovoltaics ko tona kaha ki te whakaora i nga whenua ahuwhenua kua tino paheke, kua whakarerea ranei. Ko enei waahi, e pai ana mo nga whakaurunga nui-a-ra, ka taea te huri i te wa kotahi ki nga waahi noho e whakanui ana i te kanorau koiora i te wa e whakarato ana i te hiko ma.

Hei whakatewhatewha ake i nga paanga kaiao o nga panui solar, ka whakamahere nga kairangahau ki te whakatu whare rangahau hou ki tetahi taiao papaaa whenua e tata ana ki te puni o te whare wananga. Na roto i tenei kaupapa, e whai ana ratou kia pai ake te maarama ki nga paanga o te whakaurunga o te ra ki nga rauwiringa kaiao kino me te maroke, i te mea ka kaha haere te huringa o te rangi a muri ake nei.

Ko te rangahau i whakahaerehia e te roopu o te Whare Wananga o Colorado State e whai ana ki te whakaawe i nga whakaurunga o te ra a meake nei ma te tirotiro i nga maataapono e aro nui ana ki te oranga rauropi. Ma te tango i enei maataapono, ka taea e nga kamupene hiko te koha ki nga otinga huarere me nga otinga whakamahi whenua. Na roto i te rauropi, ka taea te tauwhiro me te maarama ki te taha kaiao.

Rauemi:

– Matthew A. Sturchio et al, “Ecovoltaic principles for a more sustainable, ecologically informed solar energy future,” Nature Ecology & Evolution (2023). DOI: 10.1038/s41559-023-02174-x

– Te Whare Wananga o Colorado State. "Me pehea e taea ai e nga whakaurunga hiko o te ra te whakarite i nga punaha rauwiringa kaiao?" (2023, Mahuru 19). Phys.org.