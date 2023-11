Te Mahana Arctic e Whakatere ana i te Maamaa o te Ao, Me Mahi Tere

Ko te rangahau hou i whakaputaina i roto i te hautaka 'Earth System Dynamics' kua kitea ko te Arctic te whakamahana i te tere ohorere, tata ki te wha nga wa tere ake i te toharite o te ao. Ko tenei ahuatanga o te whakamahana tere kei te piki ake te mahana o te ao i runga i te tere tere atu i nga tohu tohu i tuhia i roto i te Whakaaetanga Paris.

I aratakina e Ahorangi Julienne Stroeve mai i te Whare Wananga o Manitoba, i whai te rangahau ki te tuhura i te takoha a Arctic ki te whakamahanatanga o te ao me te aromatawai i te tere o te whakatata atu ki nga paepae pāmahana tino nui kua whakaritea i roto i te Whakaaetanga Paris - 1.5 nga nekehanga Celsius me te 2 nga nekehanga Celsius.

E ai ki nga kitenga rangahau, mena karekau a Arctic i pa ki tenei whakamahana tere, ka eke te ao ki te pikinga rua-tohu te pāmahana tata ki te waru tau i muri mai i te huarahi o naianei. E whakaatu ana tenei i te mahi nui a te Arctic ki te pikinga o te pāmahana o te ao.

Hei whakatau i enei whakatau, i whakamahia e te roopu nga tauira tauira huarere. I whakatairitehia e ratou nga matapae me te kore te whakamahana tere o Arctic ki nga tauira o te ao, e taea ai e ratou te mohio ki te whanui me te waahi o te pikinga o te pāmahana. I kitea e nga whaihanga i te kore o te whakamahana Arctic, ka takahia nga paepae o te Whakaaetanga Paris i te rima tau i muri mai (1.5 nga nekehanga Celsius) me te waru tau i muri mai (2 nga nekehanga Celsius) i nga tohu o naianei.

Ko Ahorangi Stroeve e tohu ana i te tikanga mo te mahi tonu, e kii ana kei roto tatou i te tekau tau tino nui ki te kore e whakaheke i nga tukunga kare e kore ka eke ki te paepae 1.5-tohu. Ka whakanuia e ia te hiranga o te tiaki i te hukapapa me te hukarere o Arctic, e tohu ana i tana mahi ki te whakahaere i te mahana o te ao.

He mea nui ki te whakaara ake i te maaramatanga mo te paanga hohonu o te whakamahana o Arctic me te tere o nga mahi whakakotahi ki te whakaiti i te huringa o te rangi. Ko te tiaki i tenei rohe whakaraerae ehara i te mea he awangawanga taiao anake; he mea nui mo te oranga o to tatou paraneta me nga whakatipuranga kei te heke mai.

FAQs

He aha te Whakaaetanga Paris?

Ko te Whakaaetanga Paris he tiriti o te ao i whakamanahia i te tau 2015, e whai ana ki te whawhai i te huringa o te rangi me te whakaiti i nga tukunga hau kati hei whakaiti i te mahanatanga o te ao. He aha i tere ake ai te whakamahana o Arctic i te toharite o te ao?

Kei te tere ake te whakamahana o Arctic na te tikanga e kiia nei ko te Arctic amplification, i reira ka whai waahi nga tikanga urupare pai, penei i te whakarewatanga o te hukapapa me te hukarere, ki te whakamahana ake. He aha nga hua o te tere whakamahana Arctic?

Ko te tere o te whakamahana Arctic ka ngaro te hukapapa o te moana, e whakararu ana i nga puunaha rauwiringa kaiao me te whai waahi ki te pikinga o te taumata o te moana. Ka kaha ake hoki nga ahuatanga o te rangi, ka whakaparahako hoki i te mahanatanga o te ao. He aha nga mahi a te tangata ki te whakatika i te whakamahana o Arctic? Ko te whakaiti i te tapuwae waro whaiaro, te tautoko i nga kaupapa hiko whakahou, me te tautoko i nga kaupapa here-a-rangi ka awhina i te whakamahana o Arctic me ona paanga.