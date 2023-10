Te Ua 2023 Orionid Meteor Shower: He Maataki Tiretiera Kare koe e pirangi ki te ngaro

Ko te ua o Orionid a-tau ka eke ki te tihi i te Oketopa 22, 2023, ka tukuna he whakaaturanga tiretiera e kore koe e ngaro. E mohiotia ana mo ona meteors kanapa me te tere, ka hangaia e nga Orionids tetahi wheako tirohanga whakamiharo i te rangi o te po.

Ko nga meteoro o te ua Orionid e haere ana i runga i te tere neke atu i te 148,000 maero ia haora (66 kiromita ia hekona) me te kaha ki te huri hei poi ahi, e whakaputa ana i nga pupuhi roa o te marama. He maha nga wa ka whakarerea e ratou nga "tereina" kanapa i a ratou e haere ana, ka roa pea mo etahi hēkona ki te meneti. Ahakoa te ahua i ahu mai i te kahui whetū a Orion, he maramara iti me nga matūriki nga meteors, i te nuinga o te waa mai i nga kometa, i nga asteroids ranei, ka wera i te urunga ki te hau o te Ao.

Mo nga Orionids, ko enei meteor he parapara i mahia e Halley's Comet, he kometa ka whakawhiti i te Ra me te Ao ia 75 ki te 79 tau. I nga wa katoa ka whakatata atu a Halley's Comet ki te punaha solar o roto, ka heke i waenga i te 3 ki te 10 putu o ona rawa.

Ki te pai ki te wheako tirohanga pai, ka tūtohu kia titiro atu ki te 45 ki te 90 nga nekehanga mai i te waahi kanapa o te rangi. Ma tenei tirohanga ka roa ake te ahua o nga meteoro me te tino whakamiharo. Ma te titiro tika ki te kanapa ka poto ake te ahua o nga meteoro na te mea e kiia ana ko te whakapoto.

Ko nga Orionids te tikanga ka whakaputa 15 ki te 20 meteors ia haora i to ratou tihi ka kitea mai i nga waahi me te iti o te parahanga marama. Heoi ano, i nga wa o mua ka piki te tatauranga meteoro ki te toru o tenei tau. I tenei tau, kaore i te tumanakohia nga mahi kaha.

Ko te wa pai ki te maataki i te ua meteor ko nga haora tonu i muri i waenganui po tae noa ki te ata. Ko nga Orionids kei te eke ki runga i nga wiki i te tau 2023, he pai ake te noho moata. Ka kitea te ua meteor mai i te Raki me te Tonga, ko nga kaimakitaki i te Raki e anga atu ana ki te tonga-rawhiti, ko te hunga o te Tukoi ki te Tonga e anga atu ana ki te raki.

Ko Halley's Comet, te puna o te Orionid meteors, tetahi o nga kometa tino rongonui, ka puta tata ki te kotahi ia 76 tau. I te tau 1986 tona putanga whakamutunga, a kua whakaritea kia hoki mai hei te tau 2061. Ko nga Orionids hei whakamaumahara ki te noho pumau o te kometa ki o tatou rangi.

Ahakoa he tohunga arorangi mohio koe, he kaititiro pakiki ranei, e kii ana te ua 2023 Orionid meteor he tirohanga tiretiera e kore e ngaro. Tirohia te waahi kei tawhiti atu i nga rama o te taone kanapa me te kawe mai i te tuuru papakuti, i te paraikete ranei kia noho pai i a koe e pai ana ki te whakaaturanga.

Puna: NASA, EarthSky, American Meteor Society