Ko nga kitenga aitua kua roa e whai waahi nui ana i roto i nga waahanga putaiao. Mai i te penicillin ki te ngaruiti, kua puta nga kitenga tupono ki nga mahi auaha. Inaianei, he kitenga hou i whakaputaina i roto i te PLoS Genetics kua wero ano i nga whakapono kua pumau ki te ao o te ira.

I mahi tahi a Takuta Jamie McGowan, he kaiputaiao whai muri i te Whare Wananga o Earlham, me nga kairangahau mai i te Whare Wananga o Oxford ki te hanga i tetahi paipa raupapa DNA hou. Ko ta ratou whainga ko te whakaraupapa i te iti o te DNA mai i nga pūtau kotahi o nga rauropi he uaua ki te tipu i roto i te taiwhanga. I a ratou e rangahau ana i te rauropi moroiti, e mohiotia ana ko te protist, i riro mai i te harotoroto wai maori, ka taka ratou ki tetahi momo ohorere me tetahi momo momo tohu ira ahurei.

Ko te waehere ira, he huānga taketake o te koiora, ka tino tiakina puta noa i nga momo. E 64 nga codons, he roopu o nga nucleotides e toru, me nga codons e toru, TAA, TAG, me TGA, e mahi ana hei "codons mutu," e tohu ana i te mutunga o te ira. Heoi, i roto i te porotita i akohia e McGowan me ona hoa mahi, e rua o nga kooreti mutu i hanga i nga tikanga rerekee, i takahi i nga "ture" o te whakamaoritanga ira.

Ko tenei kitenga e whakamarama ana i te nui o nga mea e kore e mohiotia i roto i te mara o te ira me te tohu ira. E akiaki ana ia tatou ki te patai i to maatau mohiotanga o naianei mo te koiora, ina koa i roto i te ao o te hunga porotihi. Ko enei rauropi pūtau kotahi, he maha nga wa ka warewarehia i roto i nga kaupapa whakaraupapa ira ira, e mau ana i te kaha nui ki te mohio ki te kukuwhatanga o te ao.

FAQ:

Q: He aha te waehere ira?

A: Ko te waehere ira he huinga ture e tohu ana me pehea te whakamaoritanga o nga ira ki nga raupapa waikawa amino hei hanga pūmua.

Q: E hia nga codon e hanga ana i te waehere ira?

A: Ko te waehere ira e 64 nga codons, tae atu ki nga codons mutu e toru.

Q: He aha i kitea e nga kairangahau mo te tohu ira a te protist?

A: I kitea e ratou e rua o nga codons mutu i roto i te waehere ira o te protist i whakawhanake i nga tikanga rereke, i whakahē i te maaramatanga o te whakamaoritanga ira.

Q: He aha te hiranga o te ako i nga protist?

A: Ka taea e nga Kaitautoko, ka warewarehia i roto i nga kaupapa whakaraupapa ira, ka taea te whakaatu i nga whakaaro nui ki te kukuwhatanga o te ao katoa. Ehara i te mea ko nga porotiti mate-mate anake te mea tino nui ki te ako engari ano hoki nga porotiti kore-pathogenic, ora-kore ranei.

Q: He pehea te whakawero a tenei kitenga i nga whakapono?

A: Ma te takahi i nga "ture" tuku iho o te whakamaoritanga ira, ka whakawhanui tenei kitenga i to maatau mohio ki te rereketanga o te waehere ira me te whakaatu i te hiahia kia rangahau ano mo nga protist.