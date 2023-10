Nga Awha o te Ra: He Apocalypse o naianei pea?

Ko nga tupuhi o te ra ka puta mai nga kare o te wehi me te oranga, i runga i to tirohanga. I tetahi taha, he riri nui tenei ki to tatou ahua o enei ra. I tetahi atu, ka tukuna e ratou he waahi ki te mawhiti i te kaha o te hangarau e kaha ana i to tatou oranga. Engari he pehea te whakaraerae i a tatou ki enei huihuinga ao, a he aha te mahi hei tiaki i o tatou hanganga hiko?

E ai ki nga korero a te kaituhi hangarau a Christopher Mims o te Wall Street Journal, na to tatou pikinga ake o te whakawhirinaki ki te hiko, ka kitea e tatou te mana kino o te mura o te ra. I puta enei ahuatanga arorangi i nga wa o mua, a ka whakatupato nga kaiputaiao ka kore e kore ka puta ano. Kei te noho tonu te patai: me pehea e whakahaerea ai e ta tatou raarangi te kaha nui i tukuna e te tupuhi nui o te ra?

Ko nga Mims e whakarato ana i te kanapa o te tumanako, e whakaatu ana i nga mahi a nga kaiputaiao e whakakorikori ana ki te whakarite mo te ahuatanga kino rawa atu. Ko ta ratou huarahi e whakakorikori ana i te whakaaro o te whakaaro kei te tino arohia te ahuatanga. Heoi, ko te patai kei te noho tonu me pehea te whakamatau i te kaha o to maatau hiko hiko me te kore e kati ki te kati katahi ka whakaara ano.

FAQ

He aha nga awha solar?

Ko nga tupuhi o te ra, e mohiotia ana ko te mura o te ra, ko te rangi mokowhiti ranei, he pahūtanga o nga matūriki kaha nui mai i te mata o te Ra. Ka taea e enei pahūtanga te tuku i te nui o te pūngao me te iraruke autō.

He pehea te awe o te awha o te ra ki te whenua?

Ka tae mai nga awha o te ra ki te Ao, ka pahekoheko ki te papa autō o to tatou ao, ka raru te hau me te mahi geomagnetic. I roto i nga keehi kino, ka taea e nga awha o te ra te whakararu i nga korero reo irirangi, te kino i nga amiorangi, me te whakatuma ki nga matiti hiko.

E hia nga wa ka puta mai nga awha o te ra?

He maha nga tupuhi o te ra, engari he ahua ngawari te nuinga, he iti noa te pa ki te whenua. He onge noa nga awha nui o te ra engari ka puta tonu i ia wa, me te tupono ka raru ai.

He aha te mahi hei whakamarumaru i nga awha o te ra?

Kei te mahi nga kaiputaiao me nga miihini ki te hanga rautaki hei whakaiti i nga tupono ka puta mai i nga awha o te ra. Kei roto i tenei ko te rangahau kia pai ake te maarama ki nga mahi a te ra, te whakapai ake i te matapae huarere mokowhiti, me te whakawhanake i nga hangarau hei tiaki i nga hanganga tino nui.

Rauemi:

- NASA

- NASA Pūtaiao

- National Geographic