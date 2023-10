Nga Moorearea o te Awha o te Ra: Te Tiaki i To Tatou Matiti Hiko

Ko nga tupuhi o te ra ka ara ake pea te mataku me te miharo. Ahakoa he ahuatanga maori, ko enei pupuhi kaha mai i te ra ka pa te kino ki o tatou ahuatanga o enei ra. Ko ta tatou whakawhirinaki ki te hiko ka kaha ake te whakaraerae ki te kaha o te mura o te ra. Ka puta ake te patai: me pehea e taea ai e tatou te whakapumau i te kaha o to tatou maataki hiko i mua i tetahi huihuinga kino?

I roto i te whainga ki te rapu whakautu, kei te whakakorikori nga kaiputaiao me nga kairangahau ki te whakarite mo te ahuatanga kino rawa atu. Ko te tumanako o te tupuhi nui o te ra e parai ana i to maatau matiti - kua puta i mua, ka tupu ano. Hei whakaiti i te kino, kei te ata ako nga tohunga ki enei ahuatanga me te mahi ki te hanga rautaki hei tiaki i o tatou hanganga hiko.

Ko Christopher Mims, he kaituhi hangarau me te Wall Street Journal, e whakaatu ana i te pai o enei mahi. Ko tana whakapumau, i te aroaro o tenei riri e noho ana, kei te kaha te mahi a nga kaiputaiao i nga tikanga tiaki, e tohu ana i te wehenga atu i nga whakautu o mua ki nga wero rite.

I a tatou e raru ana ki tenei raruraru, ka puta ake te patai: me pehea te whakamatautau i te kaha o to maatau hiko hiko me te kore e kati katoa? Ko te whakaweto ka hoki ki runga i ta maatau whatunga hiko katoa he otinga koretake me te whakararu. Engari, kei te tirotirohia e nga kairangahau nga tikanga auaha e whakataurite ana i te paanga o te awha o te ra ki nga waahanga iti o te matiti. Ma te whakahaere i nga whakamatautau whakahaere, ka taea e ratou te kohikohi raraunga nui mo nga whakautu o nga waahanga takitahi me te tautuhi i nga whakaraeraetanga pea.

Ko te mea nui ki te whakamarumaru i ta maatau raarangi hiko ko te maarama ki ona ngoikoretanga me te whakatinana i nga tikanga whakamarumaru. He mea nui te mahi tahi a nga kaiputaiao, miihini, me nga kaihanga kaupapa here ki te whakaiti i te kino ka puta mai i nga awha o te ra. I a tatou e whakatere ana i nga uauatanga o to tatou ao e akiakihia ana e te hangarau, he mea nui kia kaha tonu tatou ki te tiaki i o tatou hanganga hiko.

FAQ

He aha te tupuhi ra?

Ko te tupuhi o te ra, e mohiotia ana ano ko te mura o te ra, ko te coronal mass ejection (CME), he pakarutanga o nga matūriki hiko teitei ka puta mai i te mata o te Ra. He nui nga paanga o enei awha ki nga punaha hangarau o te whenua, penei i nga amiorangi me nga raarangi hiko.

He pehea te paanga o te awha o te ra ki to maatau hiko hiko?

Ka taea e nga tupuhi o te ra te whakararuraru i te matawhenua ki runga i te whenua, na reira ka whakapouri i nga iahiko hiko i roto i nga raarangi hiko. Ka taea e enei au whakapoipohia te taumaha o nga kaihurihuri me etahi atu waahanga, e arai ana ki te mate hiko.

He aha nga tikanga e mahia ana hei whakamarumaru i to maatau hiko mai i nga tupuhi ra?

Kei te kaha te rangahau a nga kaiputaiao me nga kairangahau i nga tupuhi o te ra kia pai ake ai te maarama ki o raatau whanonga me te whakawhanake rautaki hei whakaiti i o raatau paanga. Kei roto i tenei ko te whakahaere whakamatautau ki te whakamatautau i te kaha o to maatau hiko hiko me te whakatinana i nga tikanga whakamarumaru i runga i nga raraunga kua kohia.

